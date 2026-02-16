Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella Stellina”: testo e significato

Ermal Meta è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stella Stellina.

Di cosa parla STELLA STELLINA – il significato della canzone

Nel brano Stella Stellina, Ermal Meta racconta – attraverso un testo poetico, ma non retorico, ricco di immagini evocative – la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, perché la sua storia è la stessa di tanti altri bambini innocenti.

E, come se non bastassero le parole, anche le sonorità mediorientali che caratterizzano la produzione del brano, curata dallo stesso Ermal insieme a Dardust, ci riportano immediatamente in quella parte del mondo.

Tutto questo anche grazie al sapiente utilizzo di strumenti come l’oud, che contribuiscono a definire un impianto sonoro coerente con il racconto, rafforzandone l’impatto emotivo.

Testo di “STELLA STELLINA” – ERMAL META

Autori ed editori di “STELLA STELLINA”

Autori e compositori: Dario Faini, Ermal Meta, Giovanni Pollex

Editori: Tadi & Bali Music Publishing, Warner Chappell Music Italiana, Universal Music Publishing Ricordi, DRD

Produzione: Dardust, Ermal Meta

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Venerdì 27 febbraio, a poco più di 24 ore dal verdetto che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2026, vedrà la luce Funzioni Vitali, il sesto album in studio del cantautore.

“Questo è, probabilmente, il disco che mi ha dato e tolto di più allo stesso tempo. In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me: alcuni già conosciuti, altri no. Più volte mi sono perso, per poi ritrovarmi non sempre intero. Alla fine, però, è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”.

“FUNZIONI VITALI”: LA TRACKLIST

Droni Almeno Tu Stella Stellina Levi’s 501 Oggi Un Anno Fa Spaghetti In Bianco Tutto Già Visto DeLorean Il Braccialetto Della Fortuna Avanti Il Coraggio Non Manca Funzioni Vitali

IL TOUR

Dopo Sanremo, a partire dal 29 aprile 2026, Ermal Meta tornerà ad esibirsi sui palchi dei principali club italiani, dove proporrà dei concerti pensati per una dimensione più diretta ed energica, a stretto contatto con il pubblico.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

29 aprile 2026 – Perugia, Afterlife (DATA ZERO)

06 maggio 2026 – Firenze, Cartiere Carrara

08 maggio 2026 – Bologna, Estragon

12 maggio 2026 – Milano, Fabrique

15 maggio 2026 – Padova, Hall

18 maggio 2026 – Venaria Reale (TO), Concordia

20 maggio 2026 – Roma, Atlantico

22 maggio 2026 – Molfetta (BA), Eremo Club

23 maggio 2026 – Napoli, Casa della Musica

Quante volte ERMAL META ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la quinta partecipazione al Festival per Ermal Meta.

2016 – Odio Le Favole – 3° – Nuove Proposte

– – – 2017 – Vietato Morire – 3° – Big

2018 – Non Mi Avete Fatto Niente – 1° – Big con Fabrizio Moro

con 2021 – Un Milione Di Cose Da Dirti – 3° – Big

Il duetto di ermal meta nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Ermal Meta si esibirà con Dardust sulle note di Golden Hour (2022) di JVKE.

“Conosco Dardust da molto tempo e, nonostante tutte le canzoni che abbiamo scritto, mi sorprendo ogni volta che ci ritroviamo. Questa volta saremo sul palco insieme per la serata delle cover. Sarà una grande emozione e spero che non mi scappi qualche risata dato che, quando sei su un palco con qualcuno, c’è anche quello che sapete l’uno dell’altro, tutte le cose divertenti che sono successe negli anni. Da quando io ero solo Ermal e tu solo Dario”.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 7/10

Media voto della stampa: 6,72

Quando canta ERMAL META a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

