Cast Sanremo 2026 tra dieci debutti e ritorni. Ripercorriamo le partecipazioni dei cantanti in gara

Carlo Conti ha svelato il cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è avvenuto durante il Tg1 delle 13:30 e tra 10 debutti e ritorni ripercorriamo le partecipazioni delle precedenti edizioni.

Le canzoni in gara saranno 30 ma gli artisti che scenderanno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 saranno ben 33. A loro si aggiungeranno i quattro giovani selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.

Sanremo 2026 i cantanti in gara

Arisa – sette partecipazioni

una vittoria ed un secondo posto tra i Big, Una vittoria tra le Proposte 2009

2009 – Sincerità – 1° – Proposte 2009

2010 – Malamorenò – finalista° – Artisti

2012 – La notte – 2° – Artisti

2014 – Controvento – 1° – Artisti

2014 – Lentamente (il primo che passa) – non finalista – Artisti

2016 – Guardando il cielo – 10° – BIG

2019 – Mi sento bene – 8° – BIG

2021 – Potevi fare di più – 10° – BIG



Bambole Di Pezza: debuttano



Chiello: debutta



Colombre & Maria Antonietta: debuttano



Dargen D’Amico: già due partecipazioni, dal 2022 in gara negli anni pari

2022 – Dove si balla – 9° – BIG

2024 – Onda alta – 20° – BIG



Ditonellapiaga: una partecipazione

2022 – Chimica – 16° – BIG (con Donatella Rettore)



Eddie Brock: debutta



Elettra Lamborghini: una partecipazione, torna dopo sei anni

2020 – Musica (e il resto scompare) – 21° – BIG

Enrico Nigiotti: per lui sarà il quarto Festival

2015 – Qualcosa da decidere – 3° – Giovani

2019 – Nonno Hollywood – 10° – BIG

2020 – Baciami adesso – 19° – BIG



Ermal Meta: quattro partecipazioni, tutte da podio

2016 – Odio le favole – 3° – Giovani

2017 – Vietato morire – 3° – BIG

2018 – Non mi avete fatto niente – 1° – BIG (con Fabrizio Moro)

2021 – Un milione di cose da dirti – 3° – BIG