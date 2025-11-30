Cast Sanremo 2026 tra dieci debutti e ritorni. Ripercorriamo le partecipazioni dei cantanti in gara

Carlo Conti ha svelato il cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è avvenuto durante il Tg1 delle 13:30 e tra 10 debutti e ritorni ripercorriamo le partecipazioni delle precedenti edizioni.
Le canzoni in gara saranno 30 ma gli artisti che scenderanno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 saranno ben 33. A loro si aggiungeranno i quattro giovani selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.
Sanremo 2026 i cantanti in gara
Arisa – sette partecipazioni
una vittoria ed un secondo posto tra i Big, Una vittoria tra le Proposte 2009
2009 – Sincerità – 1° – Proposte 2009
2010 – Malamorenò – finalista° – Artisti
2012 – La notte – 2° – Artisti
2014 – Controvento – 1° – Artisti
2014 – Lentamente (il primo che passa) – non finalista – Artisti
2016 – Guardando il cielo – 10° – BIG
2019 – Mi sento bene – 8° – BIG
2021 – Potevi fare di più – 10° – BIG
Bambole Di Pezza: debuttano
Chiello: debutta
Colombre & Maria Antonietta: debuttano
Dargen D’Amico: già due partecipazioni, dal 2022 in gara negli anni pari
2022 – Dove si balla – 9° – BIG
2024 – Onda alta – 20° – BIG
Ditonellapiaga: una partecipazione
2022 – Chimica – 16° – BIG (con Donatella Rettore)
Eddie Brock: debutta
Elettra Lamborghini: una partecipazione, torna dopo sei anni
2020 – Musica (e il resto scompare) – 21° – BIG
Enrico Nigiotti: per lui sarà il quarto Festival
2015 – Qualcosa da decidere – 3° – Giovani
2019 – Nonno Hollywood – 10° – BIG
2020 – Baciami adesso – 19° – BIG
Ermal Meta: quattro partecipazioni, tutte da podio
2016 – Odio le favole – 3° – Giovani
2017 – Vietato morire – 3° – BIG
2018 – Non mi avete fatto niente – 1° – BIG (con Fabrizio Moro)
2021 – Un milione di cose da dirti – 3° – BIG