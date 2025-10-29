Area Sanremo 2025: al via le iscrizioni per il concorso che porta due artisti al Festival di Sanremo 2026

Area Sanremo 2025: al via le iscrizioni. Tutto quello che c’è da sapere per partecipare al concorso che porterà due artisti tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026

Le iscrizioni ad Area Sanremo 2025 sono ufficialmente aperte. Da oggi, 29 ottobre, fino alle ore 18:00 del 29 novembre 2025, cantanti, duo e band possono candidarsi al concorso che, ogni anno, rappresenta una delle porte d’ingresso più importanti per il Festival di Sanremo.

Quest’anno la novità principale riguarda il numero dei selezionati: saranno due gli artisti vincitori di Area Sanremo 2025 che accederanno direttamente alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Andiamo a scoprire di più sull’edizione 2026.

Chi può partecipare ad Area Sanremo 2025

Per candidarsi è necessario:

Avere un’età compresa tra 16 anni compiuti e 29 anni non ancora compiuti al 1° gennaio 2026 ;

al ; Non aver mai partecipato al Festival di Sanremo (in nessuna categoria);

(in nessuna categoria); Non essere iscritti o aver partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani 2025 ;

; Presentare un brano inedito in lingua italiana, depositato regolarmente presso una società di tutela del diritto d’autore (es. SIAE o Soundreef);

in lingua italiana, depositato regolarmente presso una società di tutela del diritto d’autore (es. SIAE o Soundreef); Compilare e inviare la domanda di partecipazione tramite il portale ufficiale www.areasanremo.it entro il termine stabilito.

La partecipazione è gratuita, ma è previsto il versamento di 150 euro alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, a titolo di diritti amministrativi e di segreteria.

Fasi del concorso

L’edizione 2025 prevede due momenti principali:

Fase eliminatoria – Tutti i candidati ammessi si esibiranno dal vivo davanti alla Commissione di Valutazione di Area Sanremo, presentando il proprio brano inedito. Al termine di questa fase verranno selezionati almeno 20 finalisti.

– Tutti i candidati ammessi si esibiranno dal vivo davanti alla di Area Sanremo, presentando il proprio brano inedito. Al termine di questa fase verranno selezionati almeno 20 finalisti. Fase finale – I finalisti si esibiranno nuovamente a Sanremo, davanti all’intera Commissione. Da qui saranno scelti i 10 vincitori di Area Sanremo 2025.

Dall’Ariston alla Rai: come si arriva al Festival

I 10 vincitori si esibiranno poi davanti alla Commissione Musicale RAI, che sceglierà i due artisti (solisti, duo o band) destinati a salire sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.

Gli altri due posti disponibili saranno invece assegnati tramite il concorso parallelo di Sanremo Giovani.

Brani, audizioni e obblighi dei finalisti

Il brano presentato deve avere una durata massima di 3 minuti, essere in lingua italiana (sono ammesse brevi parti in dialetto o lingua straniera) e rimanere inedito fino all’eventuale pubblicazione ufficiale da parte della Rai.

Le audizioni si terranno a porte chiuse a Sanremo, davanti alla Commissione, e i candidati saranno convocati esclusivamente tramite comunicazione pubblicata sul sito ufficiale.

I finalisti selezionati dovranno inoltre partecipare, se richiesto, a eventi promozionali, tour o concerti organizzati dal Comune di Sanremo e dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, senza compenso ma con rimborso spese.

Le date e come iscriversi

Le candidature sono aperte:

Dal 29 ottobre 2025 alle ore 18:00

alle ore 18:00 Fino al 29 novembre 2025 alle ore 18:00

L’iscrizione avviene esclusivamente online su www.areasanremo.it, compilando la domanda digitale e allegando tutti i materiali richiesti: scheda anagrafica, base musicale, registrazione del brano, testo, biografia e documento d’identità.

Non sono accettate domande inviate con modalità diverse o oltre la scadenza.

Area Sanremo Experience e Audizioni 2025

Come ogni anno, durante le giornate delle audizioni sarà organizzata la Area Sanremo Music Week, con incontri formativi, masterclass, momenti di networking e showcase aperti al pubblico.

Un’occasione per trasformare Sanremo, ancora una volta, nella vera Città della Musica.

In sintesi

– Iscrizioni aperte dal 29 ottobre al 29 novembre 2025

– Età: tra 16 e 29 anni

– Brano inedito obbligatorio

– Quota amministrativa: 150 euro

– Due vincitori accederanno al Festival di Sanremo 2026

Tutti i moduli, il regolamento completo e la domanda di iscrizione online sono disponibili sul sito ufficiale di Area Sanremo.