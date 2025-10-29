29 Ottobre 2025
Festival di Sanremo
29 Ottobre 2025

Sanremo Giovani 2025, Carlo Conti e la Commissione scelgono i 24 finalisti: da Nicolò Filippucci a Lea Gavino

Le audizioni di Roma del 28 ottobre hanno visto 34 artisti esibirsi dal vivo

Carlo Conti durante le audizioni di Sanremo Giovani 2025, dove sono stati scelti i 24 finalisti che si contenderanno due posti al Festival di Sanremo 2026
Scelti 24 artisti che, tramite Sanremo Giovani 2025, si giocheranno due dei quattro posti della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Nella giornata del 28 ottobre, Carlo Conti e la Commissione musicale hanno ascoltato dal vivo i 34 artisti convocati a Roma. Da queste audizioni sono stati selezionati i 24 protagonisti che gareggeranno in quello che, finché le regole resteranno queste, noi continueremo a definire senza esitazioni lo Squid Game della musica italiana.

Come raccontato nel nostro precedente articolo, su oltre 500 brani arrivati da tutta Italia, la Commissione ha già effettuato una prima scrematura, individuando i 34 nomi ammessi all’audizione dal vivo. Un percorso serrato che, anche quest’anno, si svolge sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con ancora una volta una giuria composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

I 24 finalisti di Sanremo Giovani 2025

Tra i 34 artisti ascoltati nella giornata di lunedì 28 ottobre, la Commissione ha scelto i 24 che accederanno al contest televisivo di Sanremo Giovani 2025, condotto quest’anno da Gianluca Gazzoli su Rai 2.

