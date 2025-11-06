Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara

Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara.

A partire da quest’oggi, giovedì 6 novembre, i 24 brani in gara a Sanremo Giovani 2025 sono disponibili all’ascolto su Raiplay, dove è anche possibile visionare i rispettivi videoclip.

È dunque tutto pronto per le quattro seconde serate su Rai 2 – in onda l’11, il 18 e il 25 novembre e il 2 dicembre – che vedranno i 24 artisti selezionati sfidarsi in un format sempre più competitivo, dove la musica si mescola alla tensione delle eliminazioni dirette, con l’obiettivo di conquistare uno dei due pass disponibili per il Festival di Sanremo 2026.

Dopo questa prima fase, resteranno in gara soltanto 12 artisti, che torneranno a sfidarsi nella semifinale del 9 dicembre, che decreterà i 6 finalisti che ritroveremo il 14 dicembre su Rai 1 in occasione della finalissima.

SANREMO GIOVANI 2025: I TESTI E L’ASCOLTO DELLE 24 CANZONI IN GARA

Qui, di seguito, riportiamo i nomi dei 24 artisti in gara e i titoli dei relativi brani con cui proveranno a staccare uno dei due pass per il Festival di Sanremo 2026: