Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara

Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara.
A partire da quest’oggi, giovedì 6 novembre, i 24 brani in gara a Sanremo Giovani 2025 sono disponibili all’ascolto su Raiplay, dove è anche possibile visionare i rispettivi videoclip.
È dunque tutto pronto per le quattro seconde serate su Rai 2 – in onda l’11, il 18 e il 25 novembre e il 2 dicembre – che vedranno i 24 artisti selezionati sfidarsi in un format sempre più competitivo, dove la musica si mescola alla tensione delle eliminazioni dirette, con l’obiettivo di conquistare uno dei due pass disponibili per il Festival di Sanremo 2026.
Dopo questa prima fase, resteranno in gara soltanto 12 artisti, che torneranno a sfidarsi nella semifinale del 9 dicembre, che decreterà i 6 finalisti che ritroveremo il 14 dicembre su Rai 1 in occasione della finalissima.
SANREMO GIOVANI 2025: I TESTI E L’ASCOLTO DELLE 24 CANZONI IN GARA
Qui, di seguito, riportiamo i nomi dei 24 artisti in gara e i titoli dei relativi brani con cui proveranno a staccare uno dei due pass per il Festival di Sanremo 2026:
- AMSI – Pizza Americana (Ascolta il brano – Testo)
- Angelica Bove – Mattone (Ascolta il brano – Testo)
- Antonia – Luoghi Perduti (Ascolta il brano – Testo)
- Cainero – Nuntannamurà (Ascolta il brano – Testo)
- Caro Wow – Cupido (Ascolta il brano – Testo)
- cmqmartina – Radio Erotika (Ascolta il brano – Testo)
- Deddè – Ddoje Criature (Ascolta il brano – Testo)
- Disco Club Paradiso – Mademoiselle (Ascolta il brano – Testo)
- Eyeline – Finche’ Dura (Ascolta il brano – Testo)
- Jeson – Inizialmente Tu (Ascolta il brano – Testo)
- Joseph – Fenomenale (Ascolta il brano – Testo)
- La Messa – Maria (Ascolta il brano – Testo)
- Lea Gavino – Amico Lontano (Ascolta il brano – Testo)
- Mimì – Sottovoce (Ascolta il brano – Testo)
- Nicolò Filippucci – Laguna (Ascolta il brano – Testo)
- Occhi – Ullallà (Ascolta il brano – Testo)
- Petit – Un Bel Casino (Ascolta il brano – Testo)
- Principe – Mon Amour (Ascolta il brano – Testo)
- Renato D’Amico – Bacio Piccolino (Ascolta il brano – Testo)
- Seltsam – Scusa Mamma (Ascolta il brano – Testo)
- Senza Cri – Spiagge (Ascolta il brano – Testo)
- Soap – Buona Vita (Ascolta il brano – Testo)
- Welo – Emigrato (Ascolta il brano – Testo)
- Xhovana – Ego (Ascolta il brano – Testo)