AMSI – Pizza americana. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

AMSI – Pizza americana, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è AMSI

AMSI (all’anagrafe Thomas Amella), classe 1999, è un cantautore genovese di base a Milano. La sua cifra nasce dove l’indie incontra l’urban e suggestioni più alternative: linee melodiche dirette, testi personali, un equilibrio tra energia e introspezione che lo rende subito riconoscibile.

Il percorso più recente prende slancio nel 2023 con Per un raffreddore, tassello che inaugura una fase più matura e coerente del progetto. Le uscite successive entrano nelle playlist editoriali di Spotify (New Music Friday Italia, Generazione Z, Novità Indie Italiano), confermando AMSI tra le voci emergenti da tenere d’occhio nella nuova scena indie.

Oggi, affiancato dal produttore Giuseppe Niola (Giupo), AMSI apre un capitolo nuovo con Pizza Americana: brano scritto con Michael Consigli (Consi) e Filippo Damagio (Werdn) e prodotto da Giupo e Simone Panero (Sic). Un racconto ironico e sincero delle contraddizioni della propria generazione, che fonde autenticità e leggerezza in un linguaggio pop-indie personale e diretto.

Sanremo Giovani 2025 – AMSI PIZZA AMERICANA significato del brano

Il brano racconta una storia d’amore finita male, tra ironia e disincanto. “Pizza americana” diventa la metafora di quel comfort banale e malinconico che resta dopo una delusione, quando si cerca di ridere del dolore per non affondarci dentro.

PIZZA AMERICANA testo

Ho comprato mille fiori e non è arrivato il pacco

perché

era tutto calcolato ma era il primo di maggio

ma te

avevi un Lodel addosso macchiato col vino rosso

un altro film da finire la scusa per non uscire

di nuovo

hai comprato mille amici pur di tirarmi il pacco

se sto male rido, scrivo a te poi mangio pizza americana

americana

Lo sai, lo sai, lo sai

ci immaginavo insieme ad imparare l’inglese

che effetto mi fai, mi fai, mi fai

non spiccico parola in mezzo a un mucchio di gente

ti sembra normale

che mi hai lasciato l’ansia dentro un bilocale

anche il telegiornale dice che in fondo

lo sai, lo so, lo sai

per te io avrei imparato tutto

persino il francese

Ho trovato un tuo orsetto ancora aperto nel bagno

sarà che

non lo hai più usato per non darmi solo baci a stampo

per me è ok, sai che c’è

se sto male, rido, scrivo a te

poi mangio pizza americana

americana

Lo sai, lo sai, lo sai

ci immaginavo insieme ad imparare l’inglese

che effetto mi fai, mi fai, mi fai

non spiccico parola in mezzo a un mucchio di gente

ti sembra normale

che mi hai lasciato l’ansia dentro un bilocale

anche il telegiornale dice che in fondo

lo sai, lo so, lo sai

per te io avrei imparato tutto

pure il cinese

Eppure te ne vai in giro

gridando frasi del tipo

guarda che è solo un amico

che non l’avevo capito

forse mi hai preso in giro

con frasi assurde del tipo

guarda che non è un amico

e adesso lo so, lo so, lo so

che non impareremo insieme manco l’inglese

che male mi fa, mi fa, mi fa

mettere da parte ancora un paio di fette

di una pizza americana