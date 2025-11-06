Antonia – Luoghi perduti. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Antonia – Luoghi perduti, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.
24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
CHI È ANTONIA
Antonia, nome d’arte di Antonia Nocca, è una cantante classe 2005 originaria di Napoli. Fin da bambina trova nella musica un rifugio e un modo per conoscersi, raccontarsi e liberarsi. Frequenta il liceo classico della sua città e si avvicina al canto e alla scrittura come forma di espressione autentica e necessaria.
Nel 2024 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, distinguendosi fin da subito per la sua sensibilità artistica. È la prima cantante della sua edizione ad accedere alla fase serale del programma, imponendosi puntata dopo puntata come una delle personalità più riconoscibili del talent.
Nel corso del suo percorso ad Amici 24 pubblica tre inediti – Dove ti trovi tu, Romantica e Giganti – che rivelano le diverse sfumature della sua scrittura: malinconica, diretta, sincera. Le sue canzoni raccontano solitudine, identità, amore e disillusione, con una voce capace di unire dolcezza e forza interpretativa.
Il 6 maggio è uscito il singolo Relax, che ha anticipato l’uscita dell’omonimo EP, disponibile dal 23 maggio in versione fisica e digitale. Il 24 ottobre Antonia ha pubblicato su Spotify il suo ultimo brano Genie In A Bottle, registrato negli studi di Stoccolma, segnando un nuovo passo nel suo percorso artistico.
Sanremo Giovani 2025 – ANTONIA LUOGhi perduti significato del brano
La canzone parla di due persone che, nonostante le ferite, vogliono darsi un’altra possibilità. È un invito a ricominciare insieme, accettando gli errori e trasformandoli in un nuovo punto di partenza, più maturo e consapevole.
Luoghi perduti testo
Giorni, mesi, anni interi
a domandarmi ma dov’eri
tu, l’impressione di buttarsi via
e tenersi solo compagnia
se da un lato la notte precipita
scende e taglia in niente i pensieri miei
dimmi qualcosa almeno prova
che non ho finito con te
Ti va di sbagliare ancora
non mi dire che hai paura
traslocare in una casa nuova
fino alla sera prima
il peggio di noi
che non c’è alternativa
nemmeno se vuoi
vorrei tenere per me
i luoghi perduti
e per te, posti migliori
ti va di sbagliare ancora
senza più sbagliare ancora
Stiamo ad occhi chiusi, dai
alza un po’ la musica
ci siamo conosciuti in luoghi perduti e dimenticati ma
hai la mia parola e ti prometto che
che c’è qualcosa, non so cosa
ma non ho finito con te
Ti va di sbagliare ancora
non mi dire che hai paura
traslocare in una casa nuova
fino alla sera prima
il peggio di noi
che non c’è alternativa
nemmeno se vuoi
vorrei tenere per me
i luoghi perduti
e per te, posti migliori
ti va di sbagliare ancora
senza più sbagliare ancora
In mezzo ad un concerto un parcheggio deserto
sull’Himalaya pure in mare aperto
qualunque posto, tu dimmelo adesso
se ti va
Ti va di sbagliare ancora
non mi dire che hai paura
traslocare in una casa nuova
fino alla sera prima
il peggio di noi
che non c’è alternativa
nemmeno se vuoi
vorrei tenere per me
i luoghi perduti
e per te, posti migliori
ti va di sbagliare ancora
senza più sbagliare ancora