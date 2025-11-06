Antonia – Luoghi perduti. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Antonia – Luoghi perduti, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

CHI È ANTONIA

Antonia, nome d’arte di Antonia Nocca, è una cantante classe 2005 originaria di Napoli. Fin da bambina trova nella musica un rifugio e un modo per conoscersi, raccontarsi e liberarsi. Frequenta il liceo classico della sua città e si avvicina al canto e alla scrittura come forma di espressione autentica e necessaria.

Nel 2024 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, distinguendosi fin da subito per la sua sensibilità artistica. È la prima cantante della sua edizione ad accedere alla fase serale del programma, imponendosi puntata dopo puntata come una delle personalità più riconoscibili del talent.

Nel corso del suo percorso ad Amici 24 pubblica tre inediti – Dove ti trovi tu, Romantica e Giganti – che rivelano le diverse sfumature della sua scrittura: malinconica, diretta, sincera. Le sue canzoni raccontano solitudine, identità, amore e disillusione, con una voce capace di unire dolcezza e forza interpretativa.

Il 6 maggio è uscito il singolo Relax, che ha anticipato l’uscita dell’omonimo EP, disponibile dal 23 maggio in versione fisica e digitale. Il 24 ottobre Antonia ha pubblicato su Spotify il suo ultimo brano Genie In A Bottle, registrato negli studi di Stoccolma, segnando un nuovo passo nel suo percorso artistico.

Sanremo Giovani 2025 – ANTONIA LUOGhi perduti significato del brano

La canzone parla di due persone che, nonostante le ferite, vogliono darsi un’altra possibilità. È un invito a ricominciare insieme, accettando gli errori e trasformandoli in un nuovo punto di partenza, più maturo e consapevole.

Luoghi perduti testo

Giorni, mesi, anni interi

a domandarmi ma dov’eri

tu, l’impressione di buttarsi via

e tenersi solo compagnia

se da un lato la notte precipita

scende e taglia in niente i pensieri miei

dimmi qualcosa almeno prova

che non ho finito con te

Ti va di sbagliare ancora

non mi dire che hai paura

traslocare in una casa nuova

fino alla sera prima

il peggio di noi

che non c’è alternativa

nemmeno se vuoi

vorrei tenere per me

i luoghi perduti

e per te, posti migliori

ti va di sbagliare ancora

senza più sbagliare ancora

Stiamo ad occhi chiusi, dai

alza un po’ la musica

ci siamo conosciuti in luoghi perduti e dimenticati ma

hai la mia parola e ti prometto che

che c’è qualcosa, non so cosa

ma non ho finito con te

Ti va di sbagliare ancora

non mi dire che hai paura

traslocare in una casa nuova

fino alla sera prima

il peggio di noi

che non c’è alternativa

nemmeno se vuoi

vorrei tenere per me

i luoghi perduti

e per te, posti migliori

ti va di sbagliare ancora

senza più sbagliare ancora

In mezzo ad un concerto un parcheggio deserto

sull’Himalaya pure in mare aperto

qualunque posto, tu dimmelo adesso

se ti va

Ti va di sbagliare ancora

non mi dire che hai paura

traslocare in una casa nuova

fino alla sera prima

il peggio di noi

che non c’è alternativa

nemmeno se vuoi

vorrei tenere per me

i luoghi perduti

e per te, posti migliori

ti va di sbagliare ancora

senza più sbagliare ancora