Antonia sogna Sanremo Giovani e lancia il nuovo singolo “Genie in a Bottle”

Genie in a Bottle è il nuovo singolo di Antonia che, dopo la rottura con Eclectic Music Group, torna finalmente con nuova musica, in uscita venerdì 24 ottobre su Spotify per ADA Music Italy / Warner Music Italy.

Ma è con Sony Music Italy che l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha superato con la sua Luoghi Perduti la prima grande scrematura per Sanremo Giovani 2025, che ha visto oltre 500 giovani artisti contendersi i 34 posti posti disponibili per le audizioni live, da cui usciranno i 24 finalisti del contest televisivo in onda su Rai2 a novembre (ne abbiamo parlato qui).

ANTONIA: SANREMO GIOVANI E IL NUOVO SINGOLO “GENIE IN A BOTTLE”

In attesa delle audizioni live di Sanremo Giovani 2025, Antonia annuncia a sorpresa l’uscita di un nuovo singolo, che porta lo stesso titolo di un’iconico brano di Christina Aguilera del 1999: Genie in a Bottle.

È, dunque, abbastanza chiaro che il brano sarà interamente (o quasi) in inglese e chissà… magari riporterà Antonia nel mondo – a lei tanto caro – del soul e dell’R&B, da cui con l’EP Relax si è decisamente allontanata, concedendosi una parentesi pop.

“I’m back and I’m a 90’s B*tch”.