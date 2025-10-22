22 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
22 Ottobre 2025

Sanremo Giovani 2025: oltre 500 candidati e 34 convocati alle audizioni dal vivo. Ecco i nomi selezionati

La Commissione Musicale, capitanata da Carlo Conti, ha scelto tra oltre 500 proposte

Festival di Sanremo di All Music Italia
Carlo Conti annuncia i convocati alle audizioni di Sanremo Giovani 2025
Condividi su:

Si è conclusa la prima grande scrematura per Sanremo Giovani 2025. Su oltre 500 brani arrivati, la Commissione Musicale guidata da Carlo Conti ha selezionato 34 giovani artisti che accederanno alle audizioni dal vivo, da cui usciranno i 24 finalisti del contest televisivo in onda su Rai2 a novembre.

Ricordiamo che nel frattempo in molti sono in attesa dell’apertura del regolamento “non discografico”, quello che permetterà anche agli artisti senza etichetta di iscriversi, ovvero quello di Area Sanremo 2025 da cui saranno scelti i primi di dicembre i due che andranno a formare, insieme ai due scelti da Sanremo Giovani, il cast della Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

I NUMERI di sanremo giovani

Sono state 524 le domande di partecipazione approvate per Sanremo Giovani 2025: 492 singoli (287 uomini e 205 donne) e 32 gruppi.
A guidare la classifica territoriale è il Sud con il 37,6% delle proposte, seguito dal Nord (30,9%), dal Centro (26,5%) e dall’Estero, in crescita con il 4,9% delle candidature, provenienti persino dal Kirghizistan.

Le case discografiche che hanno inviato brani sono 206, di cui 197 italiane. La regione più rappresentata è il Lazio (88 partecipanti), seguita da Campania (67) e Lombardia (66).

La Commissione musicale presieduta da Carlo Conti ha selezionato 34 artisti per le audizioni dal vivo: 33 solisti (15 donne e 18 uomini) e un gruppo. Il Nord guida con 10 convocati, seguito dal Centro (14), Sud (8) ed Estero (2).

Sanremo Giovani 2025: la Commissione e il conduttore

Le audizioni si terranno nella Sala A di Via Asiago, da cui usciranno i 24 finalisti che parteciperanno alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025.

Come già anticipato, la Commissione Musicale resta la stessa dello scorso anno: oltre a Carlo Conti e al vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ne fanno parte Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Saranno loro, volti anche del programma tv, a giudicare i brani e decidere le sorti dei partecipanti.

Alla conduzione del programma ci sarà Gianluca Gazzoli, che per la prima volta guiderà Sanremo Giovani.
«Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni» ha dichiarato Gazzoli, che sarà al timone delle cinque seconde serate in onda su Rai2 a partire dall’11 novembre.

Sanremo Giovani e Festival di Sanremo 2026

Il format televisivo selezionerà due delle quattro Nuove Proposte che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Le altre due arriveranno invece da Area Sanremo.
Il regolamento resta quindi identico a quello dello scorso anno, con la sola differenza – ha spiegato Conti – che i Big in gara saranno «probabilmente 28».

«Sono arrivate più di 500 canzoni, che la Commissione sta attualmente selezionando» ha aggiunto Conti, confermando l’altissimo interesse per la competizione riservata ai nuovi talenti.

I convocati alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2025

Tra i nomi selezionati ci sono giovani cantautori, band e voci già note al pubblico per partecipazioni a talent o premi musicali. Ecco l’elenco completo dei convocati alle audizioni dal vivo:

  1. Agèlo – “Io distruggo” – Emilia-Romagna
  2. Alunno – “Bonnie & Clyde” – Umbria
  3. AMSI – “Pizza Americana” – Liguria
  4. Angelica Bove – “Mattone” – Lazio
  5. Antonia – “Luoghi Perduti” – Campania
  6. Axel – “Laurearsi” – Campania
  7. Cainero – “Nuntannamurà” – Lazio
  8. Caro Wow – “Cupido” – Lombardia
  9. cmqmartina – “Radio Erotika” – Lombardia
  10. Cola Siel – “Azzurro” – Toscana
  11. Deddè – “Ddoje Criature” – Campania
  12. Disco Club Paradiso – “Mademoiselle” – Emilia-Romagna
  13. Eyeline – “Finche’ Dura” – Liguria
  14. Jeson – “Inizialmente Tu” – Lazio
  15. Joseph – “Fenomenale” – Campania
  16. La Messa – “Maria” – Piemonte
  17. Lea Gavino – “Amico Lontano” – Lazio
  18. Maddalena – “Senti Menti” – Lazio
  19. Marco Millie – “Lonely Boy” – Lombardia
  20. Mimì – “Sottovoce” – Estero (Mali)
  21. Nicolò Filippucci – “Laguna” – Umbria
  22. Nimsay – “Ahavah” – Campania
  23. Occhi – “Ullallà” – Lombardia
  24. Petit – “Un Bel Casino” – Lazio
  25. Principe – “Mon Amour” – Emilia-Romagna
  26. Renato D’Amico – “Bacio Piccolino” – Sicilia
  27. Rondine – “Maleparole” – Lazio
  28. Seltsam – “Scusa Mamma” – Lazio
  29. Senza Cri – “Spiagge” – Puglia
  30. Soap – “Buona Vita” – Lazio
  31. Tära – “Mezzaluna” – Lazio
  32. Tenth Sky – “Gimme 5” – Lazio
  33. Welo – “Emigrato” – Puglia
  34. Xhovana – “Ego” – Estero (Albania)

Una selezione eterogenea che fotografa il nuovo panorama della musica emergente italiana strizzando l’occhio a major discografiche e talent. Lazio e Campania tra le regioni più rappresentate.

Clicca in basso su continua per scoprire quali tra questi nomi sono già noti al pubblico.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
Mauro Farina – produttore e fondatore di The Saifam Group 2

È morto Mauro Farina, co-fondatore di The Saifam Group e punto di riferimento della discografia indipendente italiana
Sanremo 2026 – i rumors sui Big in gara secondo All Music Italia 3

Sanremo 2026: poco più di un mese all'annuncio, i rumors sul cast dei Big: da Elodie con Rkomi al sogno Tedua
Amici 25 pagelle quarta puntata 19 ottobre 4

Amici 2025, le pagelle della quarta puntata: il riscatto di Gard e l'abisso di Michelle
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Sakina alle Last Call di X Factor 2025 poco prima dell’eliminazione 6

X Factor 2025 Sakina racconta la sua verità dopo l’eliminazione dalle Last Call
Irama: testo e significato di Tutto Tranne Questo 7

Irama: testo e significato di "Tutto Tranne Questo", 5° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album Una Storia Importante e il tour mondiale 2026 9

Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album, Una Storia Importante. All'interno anche un duetto con Elisa
Angelina Mango mylove 10

Angelina Mango, testo e significato di "mylove", ottavo brano contenuto nell'album "caramé"

Cerca su A.M.I.