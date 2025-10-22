Sanremo Giovani 2025: oltre 500 candidati e 34 convocati alle audizioni dal vivo. Ecco i nomi selezionati

Si è conclusa la prima grande scrematura per Sanremo Giovani 2025. Su oltre 500 brani arrivati, la Commissione Musicale guidata da Carlo Conti ha selezionato 34 giovani artisti che accederanno alle audizioni dal vivo, da cui usciranno i 24 finalisti del contest televisivo in onda su Rai2 a novembre.

Ricordiamo che nel frattempo in molti sono in attesa dell’apertura del regolamento “non discografico”, quello che permetterà anche agli artisti senza etichetta di iscriversi, ovvero quello di Area Sanremo 2025 da cui saranno scelti i primi di dicembre i due che andranno a formare, insieme ai due scelti da Sanremo Giovani, il cast della Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

I NUMERI di sanremo giovani

Sono state 524 le domande di partecipazione approvate per Sanremo Giovani 2025: 492 singoli (287 uomini e 205 donne) e 32 gruppi.

A guidare la classifica territoriale è il Sud con il 37,6% delle proposte, seguito dal Nord (30,9%), dal Centro (26,5%) e dall’Estero, in crescita con il 4,9% delle candidature, provenienti persino dal Kirghizistan.

Le case discografiche che hanno inviato brani sono 206, di cui 197 italiane. La regione più rappresentata è il Lazio (88 partecipanti), seguita da Campania (67) e Lombardia (66).

La Commissione musicale presieduta da Carlo Conti ha selezionato 34 artisti per le audizioni dal vivo: 33 solisti (15 donne e 18 uomini) e un gruppo. Il Nord guida con 10 convocati, seguito dal Centro (14), Sud (8) ed Estero (2).

Sanremo Giovani 2025: la Commissione e il conduttore

Le audizioni si terranno nella Sala A di Via Asiago, da cui usciranno i 24 finalisti che parteciperanno alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025.

Come già anticipato, la Commissione Musicale resta la stessa dello scorso anno: oltre a Carlo Conti e al vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ne fanno parte Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Saranno loro, volti anche del programma tv, a giudicare i brani e decidere le sorti dei partecipanti.

Alla conduzione del programma ci sarà Gianluca Gazzoli, che per la prima volta guiderà Sanremo Giovani.

«Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni» ha dichiarato Gazzoli, che sarà al timone delle cinque seconde serate in onda su Rai2 a partire dall’11 novembre.

Sanremo Giovani e Festival di Sanremo 2026

Il format televisivo selezionerà due delle quattro Nuove Proposte che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Le altre due arriveranno invece da Area Sanremo.

Il regolamento resta quindi identico a quello dello scorso anno, con la sola differenza – ha spiegato Conti – che i Big in gara saranno «probabilmente 28».

«Sono arrivate più di 500 canzoni, che la Commissione sta attualmente selezionando» ha aggiunto Conti, confermando l’altissimo interesse per la competizione riservata ai nuovi talenti.

I convocati alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2025

Tra i nomi selezionati ci sono giovani cantautori, band e voci già note al pubblico per partecipazioni a talent o premi musicali. Ecco l’elenco completo dei convocati alle audizioni dal vivo:

Agèlo – “Io distruggo” – Emilia-Romagna Alunno – “Bonnie & Clyde” – Umbria AMSI – “Pizza Americana” – Liguria Angelica Bove – “Mattone” – Lazio Antonia – “Luoghi Perduti” – Campania Axel – “Laurearsi” – Campania Cainero – “Nuntannamurà” – Lazio Caro Wow – “Cupido” – Lombardia cmqmartina – “Radio Erotika” – Lombardia Cola Siel – “Azzurro” – Toscana Deddè – “Ddoje Criature” – Campania Disco Club Paradiso – “Mademoiselle” – Emilia-Romagna Eyeline – “Finche’ Dura” – Liguria Jeson – “Inizialmente Tu” – Lazio Joseph – “Fenomenale” – Campania La Messa – “Maria” – Piemonte Lea Gavino – “Amico Lontano” – Lazio Maddalena – “Senti Menti” – Lazio Marco Millie – “Lonely Boy” – Lombardia Mimì – “Sottovoce” – Estero (Mali) Nicolò Filippucci – “Laguna” – Umbria Nimsay – “Ahavah” – Campania Occhi – “Ullallà” – Lombardia Petit – “Un Bel Casino” – Lazio Principe – “Mon Amour” – Emilia-Romagna Renato D’Amico – “Bacio Piccolino” – Sicilia Rondine – “Maleparole” – Lazio Seltsam – “Scusa Mamma” – Lazio Senza Cri – “Spiagge” – Puglia Soap – “Buona Vita” – Lazio Tära – “Mezzaluna” – Lazio Tenth Sky – “Gimme 5” – Lazio Welo – “Emigrato” – Puglia Xhovana – “Ego” – Estero (Albania)

Una selezione eterogenea che fotografa il nuovo panorama della musica emergente italiana strizzando l’occhio a major discografiche e talent. Lazio e Campania tra le regioni più rappresentate.

