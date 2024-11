Amici 24, Antonia presenta il suo primo inedito all’interno della scuola: “Giganti”

Antonia, Giganti: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Domenica 24 novembre è andata in onda la nona puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove Antonia ha presentato il suo primo inedito – dopo essere entrata solamente una settimana fa nella Scuola – dal titolo Giganti.

AMICI 24, ANTONIA “GIGANTI”: SIGNIFICATO DEL BRANO

AMICI 24, ANTONIA “GIGANTI”: TESTO DEL BRANO

Io per te ci sono sempre stata

Anche per difendere il fronte sbagliato

Come un soldato

Se mi togli il cuore tu sei in ogni strato

Non può essere soltanto colpa del caso

Abbiamo parlato

Le lingue di mille popoli

Abbiamo scolpito

Il cielo tra i grattacieli

Delle metropoli

Superato le sabbie mobili

Accanto a te è il mio posto

Tu sai che quando mi chiami rispondo

Se mi chiedi vieni

vieni con me

Anche giù

Dove gli eroi non rimangono in piedi

Dove le tracce si perdono

E tu non lo immagini

Non voglio partire

Amanti fino alla fine

tra i fiori e le mine

Vengo con te

Per te ci sono stata

te l’ho dimostrato

Ed ho scavalcato

Chilometri di filo spinato

Abbiamo lottato

Creando nuovi disordini

Abbiamo aspettato

La notte dopo i tramonti

Caleidoscopici

Superando le sabbie mobili

Accanto a te è il mio posto

Tu sai che quando mi chiami rispondo

Anche quando tutto

Cade giù

Dove gli eroi non rimangono in piedi

Dove le tracce si perdono

E tu non lo immagini

Non voglio partire

Amanti fino alla fine

tra i fiori e le mine

Vengo con te

Vengo con te

Perché siamo giganti

Non ci serve un’armatura

Perché siamo giganti

Con nessuna paura

Anche giù

Dove gli eroi non rimangono in piedi

Dove le tracce si perdono

E tu non lo immagini

Non voglio partire

Amanti fino alla fine

tra i fiori e le mine

Vengo con te