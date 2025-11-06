Renato D’Amico – Bacio piccolino. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Renato D’Amico – Bacio piccolino, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Renato D’Amico

Renato D’Amico (Erice, 1998) è un cantautore, produttore e polistrumentista siciliano. La sua musica nasce dall’incontro tra il calore mediterraneo e le sonorità italo disco, fondendo scrittura d’autore, melodie pop e arrangiamenti che richiamano gli anni ’70 e ’80, ma con uno sguardo sempre contemporaneo.

Trasferitosi a Milano nel 2022, D’Amico rilancia il suo progetto solista con il singolo Siamo tutti noi! (Renee, dicembre 2023), seguito nel 2024 dalle tracce Federico e Il sale nelle orecchie mi fa innervosire (in collaborazione con Oratio), brani che ottengono da subito attenzione e riscontri positivi sulle piattaforme digitali.

La sua cifra stilistica unisce ironia, immaginario visivo e racconti generazionali sospesi tra nostalgia e futuro, mantenendo una freschezza e una leggerezza profondamente mediterranee. Parallelamente al percorso solista, D’Amico si distingue anche come produttore, collaborando con diversi artisti della nuova scena italiana e firmando la produzione del disco d’esordio di Emma Nolde e de Il Postino.

Sanremo Giovani 2025 – renato d’amico bacio piccolino significato del brano

“Bacio piccolino” è nata in Sicilia due anni fa come la scintilla iniziale che ha ridefinito il mio progetto – racconta Renato D’Amico –. È stata creata in un periodo in cui cercavo la mia identità personale e musicale. Il brano parla di un amore vissuto più nei sogni che nella realtà, ma grazie al quale mi sono reso conto che quella persona, nel bene e nel male, mi aveva aiutato a trovare il mio equilibrio“.

BACIO PICCOLINO TESTO

C’è un pianeta che ti guarda tutte le notti

mentre riempi le pagine di scarabocchi

Io che ti vivo più nei miei sogni che nella realtà

scrivo e riscrivo lettere che non spedirò mai

Dammi un bacio piccolino, leggo Gucci sul tuo viso,

tu mi insegni l’equilibrio tra uno scoglio e l’infinito

Mi lanci come un freesbee come le tue mosse

metti del miele sulle tue guance rosse

io che ti vivo più nei miei sogni che nella realtà

scrivo e riscrivo lettere che ti spedirò sai

Dammi un bacio piccolino, leggo Gucci sul tuo viso,

tu mi insegni l’equilibrio tra uno scoglio e l’infinito

Dammi un bacio piccolino, leggo Gucci sul tuo viso,

tu mi insegni l’equilibrio tra uno scoglio e l’infinito

Foto di Damaride Arzà