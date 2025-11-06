6 Novembre 2025

Petit – Un bel casino. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Artista del mese di All Music Italia
Petit con il brano “Un bel casino” tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025
Petit – Un bel casino, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, è un cantante e autore nato nel 2005 da madre francese e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a soli 13 anni, ispirato dal rap italiano e internazionale, fino a costruire un proprio stile che unisce melodia e ritmo urbano.

Chi è Petit

La sua carriera discografica prende il via nel luglio 2023 con il singolo Taki Taki. Nello stesso anno entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove conquista Rudy Zerbi con l’inedito Brooklyn e si impone come una delle rivelazioni della ventitreesima edizione. Durante il percorso televisivo pubblica quattro brani — Che fai, Guagliò, Tornerai e Mammamì — quest’ultimo certificato disco d’oro e diventato una vera hit.

Il 17 maggio 2024 esce il suo primo EP, che raccoglie l’energia e la contaminazione stilistica di un artista in crescita, capace di mescolare sonorità mediterranee e urban.

A luglio pubblica Mammamì RMX, una versione esplosiva del suo successo con SLF e Fred De Palma, che consolida la sua presenza nel panorama mainstream. A settembre torna con il singolo Lingerie, confermando la sua versatilità e la capacità di muoversi tra pop, rap e contaminazioni latine.

Con il suo carisma naturale e una scrittura diretta, Petit si è imposto come uno dei nomi più promettenti della nuova scena urban-pop italiana.

Sanremo Giovani 2025 – Petit un bel casino significato del brano

Il brano racconta un amore finito ma ancora vivo nei ricordi, fatto di errori, nostalgia e voglia di rivedersi nonostante tutto. È il racconto sincero di un legame caotico ma vero, di quelli che lasciano il segno anche quando fanno male.

UN BEL CASINo testo

Io volevo
due pallottole nel petto
pur di averti qui adesso
ma parliamo da uno schermo
e ci credevo
quando parlavi ti credevo
ma dimmi cosa siamo adesso noi
che siamo diventati inverno
c’eri te per ridere e per piangere
e fermerò le macchine
solo per gridartelo, gridartelo, gridartelo
amore mio

Dove vai
c’è una parte di te chiusa dentro questa stanza
come fai, volevo solo dirtelo, dirtelo, dirtelo
che ho perso tutto per cercare un senso
e poi sbagliamo dentro un altro letto
e ti ricordi tutta Roma su un motorino
se siamo stati un bel casino
ma proprio un bel casino

E siamo strani
io e te colpevoli domani
ma ti ricordo lì in quei posti
sarà bello rincontrarsi
magari fra vent’anni
senza ho finito le lacrime
e fermerò le macchine
soltanto per gridartelo, gridartelo
amore mio

Dove vai
c’è una parte di te chiusa dentro questa stanza
come fai, volevo solo dirtelo, dirtelo, dirtelo
che ho perso tutto per cercare un senso
e poi sbagliamo dentro un altro letto
e ti ricordi tutta Roma su un motorino
se siamo stati un bel casino

E ascoltami, questa volta devo dirtelo
che stare insieme non è semplice
che se non fa soffrire non lo chiameresti amore

e ascoltami, ascoltami
ma quante volte devo dirtelo, dirtelo
che voglio stare con te, anche se non ti intressa
riprovarci stasera

Dove vai
c’è una parte di te chiusa dentro questa stanza
come fai
volevo solo dirtelo, dirtelo

che ho perso tutto per cercare un senso
e poi sbagliamo dentro un altro letto
e ti ricordi tutta Roma su un motorino
se siamo stati un bel casino
ma proprio un bel casino

All Music Italia

