Mimì – SOTTOVOCE. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Mimì – SOTTOVOCE, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Mimì

Mimì Aminata Caruso, in arte Mimì, è una giovane cantante classe 2007, originaria di Bamako. Fin da bambina mostra una profonda passione per la musica, iniziando a cantare e partecipando a numerosi concorsi musicali in tutta Italia.

Nel 2024 partecipa a X Factor Italia, presentandosi alle audizioni con il brano Figures di Jessie Reyez. Il suo talento e la sua versatilità catturano immediatamente l’attenzione di pubblico e giudici, che ne riconoscono la forza interpretativa e la presenza scenica. Puntata dopo puntata, Mimì conquista sempre più consensi fino a vincere la competizione nella finale del 5 dicembre 2024, tenutasi in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il suo primo singolo, Dove si va, scritto da Madame, esce nel dicembre 2024 e segna l’inizio del suo percorso discografico. L’anno successivo annuncia il nuovo singolo Brooklyn, pubblicato il 4 aprile per Warner Music Italy, a cui fa seguito Chakra, disponibile dal 20 giugno 2025.

Sanremo Giovani 2025 – MIMÌ SOTTOVOCE significato del brano

Il brano racconta la fine di una storia vissuta tra orgoglio e silenzi, dove restano solo ricordi che fanno meno male del previsto. È un addio maturo, lucido, in cui si accetta il dolore come parte naturale del crescere e del lasciar andare.

SOTTOVOCE testo

Parlavamo a casa tua, parlavamo della notte e quello che si porta via

era così normale ricordare senza un briciolo di nostalgia

dicevi…

sono soltanto sogni, sono soltanto soldi,

siamo cresciuti ai bordi senza mai crollare o così pare di ricordare

che è tutto da rifare per colpa dell’orgoglio

smettila di scrivwermi solo se hai bisogno.

Lo so che gridavamo sottovoce

ma queste pareti amplificavano il rumore

ed è normale piangere per te, questa è la vita

versare la lacrima, accettare che è finita

e adesso quasi pare di ricordare senza un briciolo di nostalgia

Ricorda mi vedevi distante perché abitavo su Marte

Mi notavi tra la gente dalla mia pelle diamante

parlavamo tra di noi

ma resti tra noi non c’è stato mai niente di che

come rasoi che tagliano e lasciano il segno come tatoo…mai più

Lo so che gridavamo sottovoce

ma queste pareti amplificavano il rumore

ed è normale piangere per te, questa è la vita

versare la lacrima, accettare che è finita

dicevi sono soltanto sogni, sono soltanto soldi

sono cresciuta ai bordi senza mai crollare

e quasi pare di ricordare…

Lo so che gridavamo sottovoce

ma queste pareti amplificavano il rumore

ed è normale piangere per te, questa è la vita

versare la lacrima, accettare che è finita

e adesso quasi pare di ricordare senza un briciolo di nostalgia