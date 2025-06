Vibrazioni afrobeat per l’estate di Mimì con “Chakra”

Mimì, vincitrice di X Factor 2024, è pronta a mostrare una nuova sfumatura della sua personalità artistica nel singolo Chakra, in uscita venerdì 20 giugno 2025 per Warner Music Italy.

Mimì Aminata Caruso, nata a Bamako nel 2007. è cresciuta in Italia, mostrando fin da bambina un amore profondo per la musica. Nel corso degli anni partecipa a concorsi in tutto il Paese. Nel 2024 a X Factor Italia conquista i giudici e il pubblico sin dalle audizioni con una personale interpretazione di Figures di Jessie Reyez.

La sua voce versatile la porta fino alla vittoria del talent. Il debutto discografico arriva pochi giorni dopo con Dove si va, un brano scritto per lei da Madame. Nel 2025 pubblica Brooklyn e ora si prepara a far ascoltare un nuovo lato di sé.

Chakra: il nuovo singolo tra afrobeat, emozioni e notti d’estate

Dopo Brooklyn, Mimì torna con Chakra, un brano che intreccia sonorità afrobeat a un’impronta vocale profonda e intensa, marchio di fabbrica della giovane artista classe 2007.

Il brano, scritto da Andrea Blanc (Spigaroli) e prodotto da LEO (Stefano Leo) e FAFFA (Alessandro Fava), racconta un amore fugace e travolgente, vissuto tra sguardi complici e notti d’estate, in bilico tra il corpo e il cuore. Una storia sospesa, effimera eppure destinata a restare come segreto da custodire.

Con Chakra, Mimì conferma la sua capacità di mescolare energia e malinconia in un sound moderno ma emotivamente autentico. Al centro, come sempre, la sua voce.

