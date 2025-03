Mimì lancia “Brooklyn”: il primo singolo dopo X Factor

La malinconia del ricordo di una storia finita nel significato del testo di Brooklyn nuovo singolo di Mimì, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor.

Dopo essersi fatta notare per stile e talento vocale durante il percorso nel programma e con il brano Dove si va, co-scritto da Madame, Mimì torna con un pezzo che segna l’inizio del suo percorso da artista fuori dal contesto televisivo.

la nascita del brano

Il brano, fuori dal 4 aprile per Warner Music, è stato prodotto da FAFFA, LEO e Daniele Sartori, il singolo abbraccia sonorità R’n’B e Soul Pop, una veste musicale che valorizza al meglio la sua vocalità e i suoi ascolti di riferimento.

“Fin da subito, lavorando in studio, ho sentito che il pezzo sarebbe stato speciale e sarebbe andato in una direzione intrigante. Stavamo bevendo un thè in una pausa e abbiamo iniziato a parlare dei ricordi e delle immagini che restano nella nostra testa anche a distanza di tempo perchè sono legate a emozioni forti che abbiamo provato.

Da lì abbiamo iniziato a scrivere in maniera genuina e spontanea. Questo singolo rappresenta tanto per me, è il mio primo passo nel mondo come artista senza le sovrastrutture televisive e come tale voglio crescere, trovando il mio flow, il mio modo di esprimermi, il vestito che mi sta meglio addosso.”

Il significato di Brooklyn di Mimì

Brooklyn è un brano che racconta la malinconia dei ricordi legati a una relazione ormai conclusa. Con un linguaggio intimo e visivo, Mimì canta la bellezza di quei momenti semplici ma indelebili che restano impressi nella memoria e ci accompagnano anche quando il legame si spezza.

La canzone descrive il contrasto tra il dolore della perdita e la gratitudine per ciò che è stato vissuto, trasmettendo un senso di consapevolezza e crescita. Le emozioni forti, le immagini che ritornano nella mente, diventano così un modo per dare senso al passato senza rinnegarlo.

mimì brooklyn – Testo

In arrivo venerdì 4 aprile