X Factor 2024: Il trionfo di Mimì e Manuel Agnelli, record di ascolti e si pensa già al futuro

X Factor 2024 ascolti tv – Quasi 1,8 milioni di spettatori medi e un incredibile 8,6% di share: la finale di X Factor 2024 ha segnato il punto più alto delle ultime quattro edizioni del talent, registrando un clamoroso +51% rispetto alla finale dell’anno precedente. Un risultato straordinario che conferma il successo di un’edizione intensa e ricca di emozioni, culminata nella prima finale “in esterna” nella storia del format, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Un successo costruito puntata dopo puntata

Non è solo la finale a raccontare il trionfo di X Factor 2024. L’intera stagione ha mostrato una crescita costante, con una media di 739mila spettatori per i live del giovedì su Sky, in aumento del +23% rispetto al 2023. Considerando anche TV8, il dato complessivo sale a 1,878 milioni di spettatori settimanali, pari a un incremento del +24%. Numeri che fanno di questa edizione la migliore delle ultime quattro, grazie a un mix di talento, spettacolo e team perfetto.

Social in fermento: un’altra dimensione del successo

Il trionfo di X Factor 2024 non si è limitato alla televisione. Sui social, la finale ha raggiunto 574mila interazioni rilevate in modalità Linear, con un incredibile +87% rispetto al 2023. Complessivamente, l’intera stagione ha superato i 5 milioni di interazioni, in crescita del +58% rispetto alla precedente. Il talento di Mimì, i dibattiti tra i giudici e le performance degli artisti hanno infiammato le piattaforme digitali, rendendo lo show un punto di riferimento anche nel panorama social.

Clicca su continua per vedere i numeri di quest’edizione in confronto al 2023.