Disco Club Paradiso – Mademoiselle. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Artista del mese di All Music Italia
Disco Club Paradiso con il brano “Mademoiselle” tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025
Disco Club Paradiso – Mademoiselle, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi sono i disco club paradiso

I Disco Club Paradiso sono un trio nato tra i banchi di scuola e formato da Leonardo Bergonzini (voce, autore), Giacomo “Jacky Sax” Semenzato (sax, polistrumentista) e Simone “Murri” Murineddu (chitarra). Dopo l’esperienza a X Factor e il debut album Come smettere con l’università (2024), hanno portato in tutta Italia l’energia del Sala Paradiso Tour.

Sanremo Giovani 2025 – disco club paradiso mademoiselle significato del brano

Il brano racconta la fine ironica e disillusa di una storia caotica, tra notti sbagliate, nostalgia e sarcasmo. Dietro il tono leggero e le immagini pop si nasconde la fatica di lasciarsi andare davvero, quando l’amore diventa solo un gioco di maschere e rimpianti.

MADEMOISELLE testo

Tanto mi parli di te
dei tuoi stupidi cani
io vorrei morire
non arrivo a domani
arriva prima la fine
meglio andare a dormire

Quando mi facevi anche romantico
hai riaperto quella maledetta porta
dove vai, mi devasti e poi sparisci ghosting
ma io ti troverà

Un attimo prima di andare nel panico
baby sai che l’ho capito subito
è finita la tua bella epoque, ma no
ci basta un altro po’
per risvegliarci di nuovo malissimo
dentro questo panorama drammatico, che flop
ci sto

Ma prima ne accendiamo un’altra, un’altra
giochiamo a fare una battaglia, battaglia
un po’ turista un po’ straniero
negli occhi il mare nero
mi dici bello ma non sei sincero
forse hai ragione te Mademoiselle

E ora del nostro amore
rimangono le storie
un paio di birre vuote
metto le occhiaie da sole
così che non mi scordo
dei nostri hangover
ca**o non le ho chiesto il nome
ora ti cerco da solo nel traffico
sento ancora abbaiare il tuo labrador
è finita la tua bella epoque, ma no
ci basta un altro po’
Ti accorgerai che eri innamoratissimo
ora butto il mio cuore nell’acido, che flop
ci sto

Ma prima ne accendiamo un’altra, un’altra
giochiamo a fare una battaglia, battaglia
un po’ turista un po’ straniero
negli occhi il mare nero
mi dici bello ma non sei sincero
forse hai ragione te Mademoiselle

Tanto mi parli di te
dei tuoi stupidi cani
io vorrei morire
non arrivo a domani
arriva prima la fine
meglio andare a dormire

Ma prima ne accendiamo un’altra, un’altra
giochiamo a fare una battaglia, battaglia
un po’ turista un po’ straniero
negli occhi il mare nero
mi dici bello ma non sei sincero
forse hai ragione te Mademoiselle
forse hai ragione te Mademoiselle

