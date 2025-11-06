Disco Club Paradiso – Mademoiselle. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Disco Club Paradiso – Mademoiselle, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi sono i disco club paradiso

I Disco Club Paradiso sono un trio nato tra i banchi di scuola e formato da Leonardo Bergonzini (voce, autore), Giacomo “Jacky Sax” Semenzato (sax, polistrumentista) e Simone “Murri” Murineddu (chitarra). Dopo l’esperienza a X Factor e il debut album Come smettere con l’università (2024), hanno portato in tutta Italia l’energia del Sala Paradiso Tour.

Sanremo Giovani 2025 – disco club paradiso mademoiselle significato del brano

Il brano racconta la fine ironica e disillusa di una storia caotica, tra notti sbagliate, nostalgia e sarcasmo. Dietro il tono leggero e le immagini pop si nasconde la fatica di lasciarsi andare davvero, quando l’amore diventa solo un gioco di maschere e rimpianti.

MADEMOISELLE testo

Tanto mi parli di te

dei tuoi stupidi cani

io vorrei morire

non arrivo a domani

arriva prima la fine

meglio andare a dormire

Quando mi facevi anche romantico

hai riaperto quella maledetta porta

dove vai, mi devasti e poi sparisci ghosting

ma io ti troverà

Un attimo prima di andare nel panico

baby sai che l’ho capito subito

è finita la tua bella epoque, ma no

ci basta un altro po’

per risvegliarci di nuovo malissimo

dentro questo panorama drammatico, che flop

ci sto

Ma prima ne accendiamo un’altra, un’altra

giochiamo a fare una battaglia, battaglia

un po’ turista un po’ straniero

negli occhi il mare nero

mi dici bello ma non sei sincero

forse hai ragione te Mademoiselle

E ora del nostro amore

rimangono le storie

un paio di birre vuote

metto le occhiaie da sole

così che non mi scordo

dei nostri hangover

ca**o non le ho chiesto il nome

ora ti cerco da solo nel traffico

sento ancora abbaiare il tuo labrador

è finita la tua bella epoque, ma no

ci basta un altro po’

Ti accorgerai che eri innamoratissimo

ora butto il mio cuore nell’acido, che flop

ci sto

Ma prima ne accendiamo un’altra, un’altra

giochiamo a fare una battaglia, battaglia

un po’ turista un po’ straniero

negli occhi il mare nero

mi dici bello ma non sei sincero

forse hai ragione te Mademoiselle

Tanto mi parli di te

dei tuoi stupidi cani

io vorrei morire

non arrivo a domani

arriva prima la fine

meglio andare a dormire

Ma prima ne accendiamo un’altra, un’altra

giochiamo a fare una battaglia, battaglia

un po’ turista un po’ straniero

negli occhi il mare nero

mi dici bello ma non sei sincero

forse hai ragione te Mademoiselle

forse hai ragione te Mademoiselle