6 Novembre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
6 Novembre 2025

Jeson – Inizialmente tu. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Artista del mese di All Music Italia
Jeson durante la promozione del brano “Inizialmente tu” in gara a Sanremo Giovani 2025
Condividi su:

JesonInizialmente tu, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

CHI È jeson

Jeson, nome d’arte di Daniele Fossatelli, è un cantautore e autore romano classe 1998, originario del quartiere di Cinecittà. Fin da giovanissimo scopre nella musica una forma di espressione e libertà, iniziando a scrivere testi e poesie all’età di 13 anni.

La sua scrittura incontra presto le sonorità della musica black e prende forma grazie alla collaborazione con il producer MDM, con cui costruisce un percorso personale a metà tra rap e R&B nelle loro sfumature più intime e riflessive. Le influenze arrivano da artisti internazionali come 6lack, Anfa Rose, The Weeknd e Labirinth, punti di riferimento che ispirano un linguaggio sonoro elegante e contemporaneo.

Con il singolo Diario di Bordo (14 gennaio 2021) attira l’attenzione della scena urban italiana, confermando la sua identità artistica con il progetto Fuori da un oblò (14 maggio 2021), un viaggio introspettivo che racconta l’odissea psicologica vissuta durante il primo lockdown.

Dopo l’uscita dell’EP, Jeson si afferma anche come autore per altri artisti, continuando a lavorare al suo nuovo percorso in studio insieme a MDM. Il 2023 segna una svolta con la firma per Epic Records/Sony Music Italy e la pubblicazione del singolo Il mio posto (7 aprile), seguito dalla collaborazione con Marco Mengoni nel brano Lasciami indietro contenuto nell’album Materia Prisma.

Nello stesso anno arrivano anche Hallelujah (16 giugno) e La cura sbagliata (22 settembre), a cui segue Perdonare te (8 marzo 2024), anticipando l’EP Solo un uomo (12 aprile 2024). Nel 2025 Jeson prosegue il suo percorso con Vagabondo (14 marzo), Me manchi da morì (23 maggio) e Che farei.

Sanremo Giovani 2025 – jeson inizialmente tu significato del brano

Il brano è un racconto sospeso tra nostalgia e possibilità mancate, un “e se” continuo che ripercorre un amore nato per caso e forse perso per destino. È la fotografia malinconica di ciò che sarebbe potuto essere, tra partenze rimandate e treni che, dopotutto, partono ancora.

inizialmente tu testo

Come sarebbe andata se inizialmente tu, tornando,
dal mare un anno fa avessi scoperto che il primo traghetto riparte alle 6.
Non saresti qua, lo sai, non saremmo andati al quel bar dietro l’angolo,
dove l’espresso sapeva di estero.
Non ti avrei detto dai resta ancora un po’, ancora un altro po’.

Chi ha detto che i treni non partono dopo le 6, tu per me cosa 6?
Gli altri diranno che tu, per me sei solamente tutti e nessuno e non dico di no,
c’ho pensato se poi torni o non torni e se torni che faccio sì tu,
tutto da capo con te o nessuno ma qualcuno ora deve spiegarmelo,
ma chi l’ha detto che i treni non partono dopo le 6.

Ed è vero che a Berlino non si dorme mai, che le fabbriche diventano musei
Quindi io dopo di te cosa diventerei, quel giorno è iniziato così.
C’era una maratona in centro e noi passavamo di lì,
continuavi a ripeterlo era solo un periodo
il primo e anche l’ultimo.

Chi ha detto che i treni non partono dopo le 6, tu per me cosa 6?
Gli altri diranno che tu, per me sei solamente tutti e nessuno e non dico di no,
c’ho pensato se poi torni o non torni e se torni che faccio sì tu,
tutto da capo con te o nessuno

Inizialmente io ti pensavo sì ma che ti pensavo a fare, sì.
Inzialmente tu sorridevi e mi fregavi come niente e nessuno.

Ma qualcuno ora deve spiegarmelo,
chi l’ha detto che i treni non partono dopo le 6?

 

All Music Italia

Articoli più letti

album italiani in uscita 2025 1

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original 3

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
Mina nuovo album 2025 Dilettevoli eccedenze con cover di brani rari 5

Nuovo disco di Mina in arrivo a novembre: “Dilettevoli eccedenze” tra cover, scelte rigorose e jazz d’autore
Jacopo Ottonello Solamente Mia 6

Jacopo Ottonello, la rinascita e un sogno: tornare ad Amici per presentare "Solamente Mia"
Geolier annuncia Fotografia, il nuovo singolo in uscita il 7 novembre 7

Geolier, “Fotografia”: il nuovo singolo apre il quarto album del rapper di Secondigliano
Paola Iezzi ritratto fotografico di Paolo Santambrogio - Superstar 8

Paola Iezzi torna con "Superstar", una ballata elegante e notturna, per svelare la sua anima
Giorgia parla del nuovo album G e del significato del titolo 9

Videointervista a Giorgia: "Questo disco è una prima volta in molti modi. Con Blanco è un feat cambiato nel tempo"
Giorgia presenta “G”, il nuovo album con Blanco, Dardust e Calcutta 10

Giorgia mette il sigillo sulle nuova era con "G". Tra gli autori dei brani Raige, Mara Sattei e Federica Abbate

Cerca su A.M.I.