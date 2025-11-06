Jeson – Inizialmente tu. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Jeson – Inizialmente tu, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

CHI È jeson

Jeson, nome d’arte di Daniele Fossatelli, è un cantautore e autore romano classe 1998, originario del quartiere di Cinecittà. Fin da giovanissimo scopre nella musica una forma di espressione e libertà, iniziando a scrivere testi e poesie all’età di 13 anni.

La sua scrittura incontra presto le sonorità della musica black e prende forma grazie alla collaborazione con il producer MDM, con cui costruisce un percorso personale a metà tra rap e R&B nelle loro sfumature più intime e riflessive. Le influenze arrivano da artisti internazionali come 6lack, Anfa Rose, The Weeknd e Labirinth, punti di riferimento che ispirano un linguaggio sonoro elegante e contemporaneo.

Con il singolo Diario di Bordo (14 gennaio 2021) attira l’attenzione della scena urban italiana, confermando la sua identità artistica con il progetto Fuori da un oblò (14 maggio 2021), un viaggio introspettivo che racconta l’odissea psicologica vissuta durante il primo lockdown.

Dopo l’uscita dell’EP, Jeson si afferma anche come autore per altri artisti, continuando a lavorare al suo nuovo percorso in studio insieme a MDM. Il 2023 segna una svolta con la firma per Epic Records/Sony Music Italy e la pubblicazione del singolo Il mio posto (7 aprile), seguito dalla collaborazione con Marco Mengoni nel brano Lasciami indietro contenuto nell’album Materia Prisma.

Nello stesso anno arrivano anche Hallelujah (16 giugno) e La cura sbagliata (22 settembre), a cui segue Perdonare te (8 marzo 2024), anticipando l’EP Solo un uomo (12 aprile 2024). Nel 2025 Jeson prosegue il suo percorso con Vagabondo (14 marzo), Me manchi da morì (23 maggio) e Che farei.

Sanremo Giovani 2025 – jeson inizialmente tu significato del brano

Il brano è un racconto sospeso tra nostalgia e possibilità mancate, un “e se” continuo che ripercorre un amore nato per caso e forse perso per destino. È la fotografia malinconica di ciò che sarebbe potuto essere, tra partenze rimandate e treni che, dopotutto, partono ancora.

inizialmente tu testo

Come sarebbe andata se inizialmente tu, tornando,

dal mare un anno fa avessi scoperto che il primo traghetto riparte alle 6.

Non saresti qua, lo sai, non saremmo andati al quel bar dietro l’angolo,

dove l’espresso sapeva di estero.

Non ti avrei detto dai resta ancora un po’, ancora un altro po’.

Chi ha detto che i treni non partono dopo le 6, tu per me cosa 6?

Gli altri diranno che tu, per me sei solamente tutti e nessuno e non dico di no,

c’ho pensato se poi torni o non torni e se torni che faccio sì tu,

tutto da capo con te o nessuno ma qualcuno ora deve spiegarmelo,

ma chi l’ha detto che i treni non partono dopo le 6.

Ed è vero che a Berlino non si dorme mai, che le fabbriche diventano musei

Quindi io dopo di te cosa diventerei, quel giorno è iniziato così.

C’era una maratona in centro e noi passavamo di lì,

continuavi a ripeterlo era solo un periodo

il primo e anche l’ultimo.

Chi ha detto che i treni non partono dopo le 6, tu per me cosa 6?

Gli altri diranno che tu, per me sei solamente tutti e nessuno e non dico di no,

c’ho pensato se poi torni o non torni e se torni che faccio sì tu,

tutto da capo con te o nessuno

Inizialmente io ti pensavo sì ma che ti pensavo a fare, sì.

Inzialmente tu sorridevi e mi fregavi come niente e nessuno.

Ma qualcuno ora deve spiegarmelo,

chi l’ha detto che i treni non partono dopo le 6?