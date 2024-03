Jeson, in arrivo il nuovo singolo “Perdonare Te”

Jeson, “Perdonare Te“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 8 marzo, “Perdonare Te” (Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Jeson, cantautore romano pronto a conquistare il panorama urban italiano con un sound dal mood internazionale, che unisce contaminazioni di generi differenti a una ricerca musicale accuratissima.

Con questo brano, in particolare, l’artista continua il racconto artistico iniziato con “Il Mio Posto“, primo singolo – intenso e d’ispirazione gospel – pubblicato per Epic Records / Sony Music Italy, che è stato seguito da “Hallelujah”, brano caratterizzato da un testo sincero e diretto in cui emerge con forza il carattere introspettivo dei suoi lavori, e da “La cura sbagliata”, canzone dedicata al tema della salute mentale, che viene qui raccontato in prima persona dallo stesso Jeson, che sottolinea anche il valore dell’amore e della condivisione nella vita di ciascuno.

JESON, “PERDONARE TE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Perdonare Te” è il brano che più rispecchia l’idea che Jeson ha dell’amore. Di fatto, si tratta di una canzone in cui il cantautore decide di mettere al centro le proprie fragilità, parlando di fedeltà, fiducia e perdono.

L’artista torna così a raccontarsi in prima persona, spiegando come spesso sia l’energia che lega due persone a vincere su ogni tipo di difficoltà che può nascere all’interno di una relazione.

Ed è proprio attraverso il “noi” che Jeson riesce a parlare di sé e ad affrontare le proprie debolezze che, paradossalmente, sono di fondamentale importanza per la costruzione di sentimenti forti e sinceri.

JESON, “PERDONARE TE”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Perdonare Te” sarà disponibile a partire da venerdì 8 marzo.