Jeson, dopo la collaborazione con Marco Mengoni arriva il nuovo singolo “Vagabondo”

Dopo la collaborazione con Marco Mengoni nel singolo Lasciami Indietro, contenuto nell’album Materia (Prisma), e la pubblicazione dell’EP Solo Un Uomo, Jeson torna con nuova musica e presenta il singolo Vagabondo (Epic / Sony Music), già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 21 marzo.

Il brano – che inaugura una nuova fase artistica, ricca di suggestioni e di storie vissute – racconta la visione del mondo del cantautore e autore romano e lo fa narrando alcuni momenti che fanno parte della nostra quotidianità e della nostra intimità.

Ed ecco che, attraverso le parole, Jeson – che veste i panni di un moderno cantastorie – traccia immagini concrete che si rifanno alla sua vita, ma anche alle esperienze degli altri, creando un racconto universale in cui ognuno può riconoscersi.

Nello specifico, in Vagabondo il cantautore associa la sua storia d’amore alla vita di un senzatetto, che sembra avere meno problemi di quanti la coppia ne stia affrontando.

Ma, nonostante le incomprensioni e le tensioni che in questo racconto esistono tra i due amanti, l’artista continua a mettere al centro un concetto emblematico della sua arte: l’essenza dell’essere umano e l’importanza dell’amore oltre le imperfezioni.

JESON RACCONTA IL NUOVO SINGOLO “VAGABONDO”

“Vagabondo è il primo singolo che sentivo di far uscire, un po’ perché penso sia uno dei pezzi più belli che abbia mai scritto e un po’ perché è un brano che apre un nuovo percorso: un percorso che vi farò scoprire passo dopo passo.

Io scrivo di immagini e momenti, racconto storie che parlano della gente, non solo di me, e questa canzone ne è la prova, parlando di un rapporto ormai agli sgoccioli, ma ancora pulsante e viscerale.

In questo senso, il vagabondo non è il protagonista di questa storia. È solo una figura marginale. Chi non ha sotto casa il ‘matto di quartiere’? Io, ad esempio, ne ho conosciuti tanti, immersi nei loro mondi, apparentemente in pace con loro stessi.

Con questo brano vorrei trasmettere a chi mi ascolta l’importanza di amare e di capire che ogni problema può essere risolto con la forza di volontà“.