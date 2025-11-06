Xhovana – Ego. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Xhovanna – Ego, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Xhovana

Xhovana nasce in Albania e arriva in Italia da bambina, su un volo Alitalia diretto a Milano, insieme alla madre e alla sorellina, per ricongiungersi al padre e ricominciare una nuova vita. Fin da giovanissima coltiva la passione per la musica, esibendosi come solista e scoprendo il potere della voce come strumento di libertà e autoespressione.

La scoperta di Michael Jackson, suo artista preferito, accende in lei il desiderio di costruire un percorso musicale personale. Ma sono Tupac e la vecchia scuola americana del rap a ispirarla a scrivere i primi testi e a dare forma alla propria identità artistica.

Debutta nel 2022 con il brano Spyo, in collaborazione con Chadia Rodriguez, pubblicato sotto l’etichetta di J-Ax e Willy L’Orbo. Dopo la conclusione di questa collaborazione nel 2024, Xhovana sceglie di proseguire con No Face, trovando una dimensione più autonoma e personale.

Il contatto con il mondo della moda e con la nightlife milanese influisce profondamente sulla sua estetica e sulla sua evoluzione musicale. Con il producer LANUEVAERA e il co-autore Davide Parato, dà vita a un nuovo sound che fonde elettronica, techno e pop, inizialmente distribuito da Sony Music. Nel 2025 decide di continuare in modo indipendente con Orangle Records perfezionando una cifra stilistica che unisce fashion, alternative ed electro-pop.

Espressione di questo nuovo percorso è il singolo Ego, scelto tra oltre 500 proposte per Sanremo Giovani, che le permette di entrare tra i 24 artisti selezionati per la 76ª edizione della competizione.

Sanremo Giovani 2025 – xhovana Ego significato del brano

Il brano è un manifesto d’indipendenza e autostima: racconta di una persona che ha imparato a mettersi al centro, senza sensi di colpa. È l’affermazione di una forza nuova, fredda e lucida, che sceglie sé stessa anche quando questo significa lasciare indietro gli altri.

EGO testo

So

come

muovere i miei passi senza rumore

non è un tuo fallimento ma la mia vittoria

la mia aura parla prima di me

sono così e mi amo proprio per questo

se cadi nel vuoto non è certo un pretesto

per curarmi di te e e e e

Perché amo Ego sorride

Sono così piena di me

Tu fuori dai miei piani

senza ragioni

se rimani indietro

non mi curo di te

Sono così piena di me, tu fuori

dai miei piani

senza ragioni

se rimani indietro non mi curo di te

So restare calma quando tu non lo sei

metto i tuoi interessi sempre

dopo dei miei

dicono che non ho un cuore

è vero forse dovrei prendere il tuo

Fredda come una pistola alla tempia

dopo voglio ciò che mi spetta

non mi interessa il male che ti fa

Sono così piena di me

Tu fuori dai miei piani

senza ragioni

se rimani indietro

non mi curo di te

Sono così piena di me, tu fuori

dai miei piani

senza ragioni

se rimani indietro non mi curo di te