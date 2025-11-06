6 Novembre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
6 Novembre 2025

Xhovana – Ego. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Artista del mese di All Music Italia
Xhovana in uno scatto promozionale per il brano “Ego”, presentato a Sanremo Giovani 2025
Condividi su:

Xhovanna – Ego, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Xhovana

Xhovana nasce in Albania e arriva in Italia da bambina, su un volo Alitalia diretto a Milano, insieme alla madre e alla sorellina, per ricongiungersi al padre e ricominciare una nuova vita. Fin da giovanissima coltiva la passione per la musica, esibendosi come solista e scoprendo il potere della voce come strumento di libertà e autoespressione.

La scoperta di Michael Jackson, suo artista preferito, accende in lei il desiderio di costruire un percorso musicale personale. Ma sono Tupac e la vecchia scuola americana del rap a ispirarla a scrivere i primi testi e a dare forma alla propria identità artistica.

Debutta nel 2022 con il brano Spyo, in collaborazione con Chadia Rodriguez, pubblicato sotto l’etichetta di J-Ax e Willy L’Orbo. Dopo la conclusione di questa collaborazione nel 2024, Xhovana sceglie di proseguire con No Face, trovando una dimensione più autonoma e personale.

Il contatto con il mondo della moda e con la nightlife milanese influisce profondamente sulla sua estetica e sulla sua evoluzione musicale. Con il producer LANUEVAERA e il co-autore Davide Parato, dà vita a un nuovo sound che fonde elettronica, techno e pop, inizialmente distribuito da Sony Music. Nel 2025 decide di continuare in modo indipendente con Orangle Records perfezionando una cifra stilistica che unisce fashion, alternative ed electro-pop.

Espressione di questo nuovo percorso è il singolo Ego, scelto tra oltre 500 proposte per Sanremo Giovani, che le permette di entrare tra i 24 artisti selezionati per la 76ª edizione della competizione.

Sanremo Giovani 2025 – xhovana Ego significato del brano

Il brano è un manifesto d’indipendenza e autostima: racconta di una persona che ha imparato a mettersi al centro, senza sensi di colpa. È l’affermazione di una forza nuova, fredda e lucida, che sceglie sé stessa anche quando questo significa lasciare indietro gli altri.

EGO testo

So
come
muovere i miei passi senza rumore
non è un tuo fallimento ma la mia vittoria
la mia aura parla prima di me
sono così e mi amo proprio per questo
se cadi nel vuoto non è certo un pretesto
per curarmi di te e e e e
Perché amo Ego sorride

Sono così piena di me
Tu fuori dai miei piani
senza ragioni
se rimani indietro
non mi curo di te

Sono così piena di me, tu fuori
dai miei piani
senza ragioni
se rimani indietro non mi curo di te

So restare calma quando tu non lo sei
metto i tuoi interessi sempre
dopo dei miei
dicono che non ho un cuore
è vero forse dovrei prendere il tuo

Fredda come una pistola alla tempia
dopo voglio ciò che mi spetta
non mi interessa il male che ti fa

Sono così piena di me
Tu fuori dai miei piani
senza ragioni
se rimani indietro
non mi curo di te

Sono così piena di me, tu fuori
dai miei piani
senza ragioni
se rimani indietro non mi curo di te

 

All Music Italia

Articoli più letti

album italiani in uscita 2025 1

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original 3

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
Mina nuovo album 2025 Dilettevoli eccedenze con cover di brani rari 5

Nuovo disco di Mina in arrivo a novembre: “Dilettevoli eccedenze” tra cover, scelte rigorose e jazz d’autore
Jacopo Ottonello Solamente Mia 6

Jacopo Ottonello, la rinascita e un sogno: tornare ad Amici per presentare "Solamente Mia"
Paola Iezzi ritratto fotografico di Paolo Santambrogio - Superstar 7

Paola Iezzi torna con "Superstar", una ballata elegante e notturna, per svelare la sua anima
Geolier annuncia Fotografia, il nuovo singolo in uscita il 7 novembre 8

Geolier, “Fotografia”: il nuovo singolo apre il quarto album del rapper di Secondigliano
Giorgia parla del nuovo album G e del significato del titolo 9

Videointervista a Giorgia: "Questo disco è una prima volta in molti modi. Con Blanco è un feat cambiato nel tempo"
Giorgia presenta “G”, il nuovo album con Blanco, Dardust e Calcutta 10

Giorgia mette il sigillo sulle nuova era con "G". Tra gli autori dei brani Raige, Mara Sattei e Federica Abbate

Cerca su A.M.I.