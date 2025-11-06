Seltsam – Scusa mamma. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Seltsam – Scusa mamma, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Seltsam

Seltsam, che in tedesco significa “strano”, è il nome d’arte di Lorenzo Giovanniello, classe 2001. Romano, di quartiere, è un artista che racconta la vita per quella che è: senza filtri, con autenticità e con emozioni vere in cui potersi riconoscere. Il suo nome racchiude il senso profondo della sua musica — in un mondo in cui essere se stessi è diventato qualcosa di “strano”, Seltsam invita a provarci sempre, a riprovarci e a trovare il proprio posto nel mondo.

Dopo una serie di singoli, nel 2021 nasce il sodalizio artistico con Niagara grazie al brano Facile, tappa fondamentale del suo percorso. Tra il 2022 e il 2024 pubblica Ancora qui, Mille e una notte, Scusa se ti amo (ma) e Dammi una ragione, fino ad arrivare al successo virale di Canteremo un ritornello, diventato un vero inno generazionale tra gli studenti universitari e firmato per Honiro Label.

Nel 2025 pubblica Perdo il tuo amore e partecipa ai TikTok Global di Londra, aprendo il live di Zara Larsson. A gennaio rilascia Tutti i rimpianti che hai, seguito da Mille risse e, in estate, da Vent’anni, brano che segna l’inizio di un tour nazionale che lo porta a esibirsi in tutta Italia.

Sanremo Giovani 2025 – seltsam scusa mamma significato del brano

La canzone è una lettera affettuosa e malinconica di un figlio alla madre, tra nostalgia e senso di colpa. Racconta il passaggio alla vita adulta, con la consapevolezza di crescere troppo in fretta e il bisogno, ancora, di sentirsi guidato da lei.p;

Scusa mamma testo

Scusa mamma se

oggi ho preso un treno

e non ti ho neanche salutato

stavo un po’ così

scusa mamma se

ho lasciato il letto sfatto e il cane sul divano

l’ho dimenticato

Scusa mamma se ogni tanto

ti do per scontata

grazie per tutte le scarpe

che non mi hai tirato

mi hai già perdonato

tanto va così

Scusa mamma per il tempo che non tornerà

tutti i casini che ho fatto e l’Università

spero che capirai

ho preso da papà

Scusa mamma se

sto crescendo in fretta

scusa mamma se

la casa adesso è vuota

scusa mamma se

non riesco più a contare

mi puoi insegnare

un’altra volta

Scusa mamma se

non so che fare

ora, riprendo scuola

l’ultima volta

Che cosa c’è che non va in me

dieci minuti ancora ma

è un po’ come se, non fosse adesso ma solo qualche anno fa

casa è un casino, un po’ mi vergogno

a dirti che forse ho ancora bisogno

di te

Scusa mamma se

sto crescendo in fretta

scusa mamma se

la casa adesso è vuota

scusa mamma se

non riesco più a contare

mi puoi insegnare

un’altra volta

Scusa mamma se

sto crescendo in fretta

scusa mamma se

la casa adesso è vuota

scusa mamma se

non riesco più a contare

mi puoi insegnare

un’altra volta

Scusa mamma se

non so che fare

ora, riprendo scuola

l’ultima volta