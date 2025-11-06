Seltsam – Scusa mamma. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Seltsam – Scusa mamma, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.
24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
Chi è Seltsam
Seltsam, che in tedesco significa “strano”, è il nome d’arte di Lorenzo Giovanniello, classe 2001. Romano, di quartiere, è un artista che racconta la vita per quella che è: senza filtri, con autenticità e con emozioni vere in cui potersi riconoscere. Il suo nome racchiude il senso profondo della sua musica — in un mondo in cui essere se stessi è diventato qualcosa di “strano”, Seltsam invita a provarci sempre, a riprovarci e a trovare il proprio posto nel mondo.
Dopo una serie di singoli, nel 2021 nasce il sodalizio artistico con Niagara grazie al brano Facile, tappa fondamentale del suo percorso. Tra il 2022 e il 2024 pubblica Ancora qui, Mille e una notte, Scusa se ti amo (ma) e Dammi una ragione, fino ad arrivare al successo virale di Canteremo un ritornello, diventato un vero inno generazionale tra gli studenti universitari e firmato per Honiro Label.
Nel 2025 pubblica Perdo il tuo amore e partecipa ai TikTok Global di Londra, aprendo il live di Zara Larsson. A gennaio rilascia Tutti i rimpianti che hai, seguito da Mille risse e, in estate, da Vent’anni, brano che segna l’inizio di un tour nazionale che lo porta a esibirsi in tutta Italia.
Sanremo Giovani 2025 – seltsam scusa mamma significato del brano
La canzone è una lettera affettuosa e malinconica di un figlio alla madre, tra nostalgia e senso di colpa. Racconta il passaggio alla vita adulta, con la consapevolezza di crescere troppo in fretta e il bisogno, ancora, di sentirsi guidato da lei.p;
Scusa mamma testo
Scusa mamma se
oggi ho preso un treno
e non ti ho neanche salutato
stavo un po’ così
scusa mamma se
ho lasciato il letto sfatto e il cane sul divano
l’ho dimenticato
Scusa mamma se ogni tanto
ti do per scontata
grazie per tutte le scarpe
che non mi hai tirato
mi hai già perdonato
tanto va così
Scusa mamma per il tempo che non tornerà
tutti i casini che ho fatto e l’Università
spero che capirai
ho preso da papà
Scusa mamma se
sto crescendo in fretta
scusa mamma se
la casa adesso è vuota
scusa mamma se
non riesco più a contare
mi puoi insegnare
un’altra volta
Scusa mamma se
non so che fare
ora, riprendo scuola
l’ultima volta
Che cosa c’è che non va in me
dieci minuti ancora ma
è un po’ come se, non fosse adesso ma solo qualche anno fa
casa è un casino, un po’ mi vergogno
a dirti che forse ho ancora bisogno
di te
Scusa mamma se
sto crescendo in fretta
scusa mamma se
la casa adesso è vuota
scusa mamma se
non riesco più a contare
mi puoi insegnare
un’altra volta
Scusa mamma se
sto crescendo in fretta
scusa mamma se
la casa adesso è vuota
scusa mamma se
non riesco più a contare
mi puoi insegnare
un’altra volta
Scusa mamma se
non so che fare
ora, riprendo scuola
l’ultima volta