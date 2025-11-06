6 Novembre 2025
di
All Music Italia
6 Novembre 2025

Nicolò Filuppucci – Laguna. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Nicolò Filippucci in uno scatto promozionale per il brano “Laguna”, presentato a Sanremo Giovani 2025
Nicolò Filippucci – Laguna, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci nasce il 30 maggio 2006 a Perugia. Sin da bambino dimostra una forte inclinazione per la musica: a soli sette anni inizia a suonare la chitarra e, due anni dopo, partecipa allo spettacolo “Giungla” della Fondazione Perugia Musica Classica, cantando nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Negli anni successivi approfondisce lo studio del canto moderno con la maestra Aurora Scorteccia presso la scuola di musica “Il Pentagramma”, e della chitarra acustica e dell’arrangiamento musicale con il maestro Michele Rosati.

Dal 2021 inizia a esibirsi e a partecipare a concorsi canori, vincendo nel 2022 il primo posto al contest Il mio canto libero di Santa Maria degli Angeli e il Concorso Canoro di Cannara. Nello stesso anno ottiene il premio speciale MIO alla finale nazionale del Cantagiro nella sezione cantautori con il suo primo inedito, Fingere.

A novembre 2022 supera le Live Audition del Tour Music Fest – The European Music Contest, accedendo alla finale di San Marino nella categoria Junior Singer e classificandosi tra i primi dieci. Nel 2023 partecipa con il Joyful Singing Choir allo spettacolo “Voci di Solidarietà” e alle Clinics della Berklee College of Music durante Umbria Jazz, dove si esibisce come solista nel concerto finale in Piazza IV Novembre.

Durante l’estate 2023 vince il primo contest “Guerriero” dedicato a Marco Mengoni, ottenendo tutti i premi tecnico-artistici assegnati. A settembre partecipa alla finale nazionale di NYCanta a Faenza e conquista il secondo posto nella Finalissima all’Oceana Theatre di New York con un suo brano inedito.

Nel dicembre 2023 trionfa al Tour Music Fest nella categoria “Cantautori” e nella “Classifica Assoluta”, vincendo il titolo di Artist of the Year. Sempre nello stesso anno entra a far parte stabilmente del Joyful Singing Choir, distinguendosi per numerose parti da solista.

Il 2024 segna la definitiva consacrazione: vince il Fatti Sentire Festival, trasmesso su Rai 2, e poco dopo entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove conquista il pubblico con i suoi inediti Yin e Yang, Non mi dimenticherò, Cuore Bucato e Un’ora di follia, arrivando fino alla semifinale del programma.

La sua eliminazione, tra le più discusse della storia del talent, ne consolida ulteriormente la popolarità. Nell’estate dello stesso anno pubblica il suo primo EP, Un’ora di follia, che raccoglie i suoi brani più rappresentativi e segna l’inizio del suo percorso discografico ufficiale.

Sanremo Giovani 2025 – NICOLÒ FILIPPUCCI LAGUNA significato del brano

Il brano racconta una relazione finita in cui resta il peso di ciò che non è stato detto. È la fotografia di un amore che si dissolve lentamente, lasciando solo silenzi, nostalgia e quella sensazione di mancanza che soffoca come l’acqua.

LAGUNA testo

Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo
non era mai il momento giusto per aprire bocca
e sento il vuoto e ora vuoi parlare
solo quando senti che ti faccia bene
mancheranno queste cose tutte quelle cene insieme
i voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare
e fumavi sul balcone tutte quelle sere per non litigare
sai che non mi piace, preferisco stare qui a guardare, male

Ero pronto a mettermi continuamente in discussione
fino a dimenticarmi di me stesso, dimenticarmi di me stesso

La notte sembra un inferno, voglio ancora
averti a meno di un soffio
manca l’aria
quando mi perdi e senza una parola
ti prendi tutto e tutta la paura
e tu mi scivoli addosso
ora sei acqua passata
ci siamo persi in mezzo alla laguna
come radici in cerca della luna

Sai anche tu che questa storia non ci fa più bene
se le tue bugie sono l’unica cosa che mi dai da bere

La notte sembra un inferno, voglio ancora
averti a meno di un soffio
manca l’aria
quando mi guardi e senza una parola
ti prendi tutto e tutta la paura
e tu mi scivoli addosso
ora sei acqua passata
ci siamo persi in mezzo alla laguna
come radici in cerca della luna

Tu mi scivoli
addosso
tu mi scivoli
addosso
tu mi scivoli addosso
ora sei acqua passata

La notte sembra un inferno, voglio ancora
averti a meno di un soffio
manca l’aria
quando mi perdi e senza una parola
ti prendi tutto e tutta la paura
e tu mi scivoli addosso
ora sei acqua passata
ci siamo persi in mezzo alla laguna
come radici in cerca della luna

 

