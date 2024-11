Amici 24, Nicolò presenta il suo primo inedito “Non mi dimenticherò”

Nicolò, Non mi dimenticherò: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Domenica 3 novembre è andata in onda la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove Nicolò ha presentato il suo primo inedito Non mi dimenticherò.

AMICI 24, Nicolò “nON MI DIMENTICHERò“: SIGNIFICATO DEL BRANO

Non mi dimenticherò parla della nostalgia per un’amicizia o un amore passato, di momenti condivisi e della sensazione di non essere cambiati nonostante il tempo che passa. Ricorda i guai, le risate e anche gli errori mai perdonati, di promesse non dette e di legami che, seppure finiti, lasciano segni indelebili.

AMICI 24, Nicolò “nON MI DIMENTICHERò“: TESTO DEL BRANO

Dicembre, che freddo che fai

Dicevi questa città mi sta stretta

Cosa ci faccio qua

E sono passati anni

Io non cambio, tu non cambi

E diventare grandi non era nei programmi

mentre il mondo si trasforma

Lascia con l’amaro in bocca

La gente se lo scorda, ma io no

Non mi dimenticherò

ci incontreremo all’angolo di quella strada

Lo facevamo sempre per tornare a casa

Un’altra notte è già passata

Ed io non mi dimenticherò

Di noi e dei guai

Seduti ad un bar com’è che fai

Ho fatto un’altra cazzata

Non me l’hai mai perdonata

mi viene da ridere

Mi viene da scrivere

E sono passati anni

Io non cambio, tu non cambi

E diventare grandi non era nei programmi

mentre il mondo si trasforma

Lascia con l’amaro in bocca

La gente se lo scorda, ma io no

Non mi dimenticherò

Di noi e dei guai

Seduti ad un bar com’è che fai

Ho fatto un’altra cazzata

Non me l’hai mai perdonata

mi viene da ridere

Mi viene da scrivere

Di te