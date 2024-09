Nicolò Filippucci, dalla vittoria al Fatti Sentire Festival ad Amici 24

Amici 24: la storia di Nicolò Filippucci prima dell’ingresso nel programma

Cantautore umbro, classe 2006, Nicolò inizia a suonare la chitarra all’età di 7 anni e a 9 anni prende parte al suo primo spettacolo, Giungla, cantando nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Nel 2021 comincia ad esibirsi e a partecipare ad alcuni concorsi. Ed ecco che a giugno dell’anno successivo si classifica al primo posto nel concorso canoro Il Mio Canto Libero di S. Maria degli Angeli, mentre a settembre dello stesso anno vince il 4° concorso canoro di Cannara e ad ottobre si aggiudica l’accesso alla finale nazionale del Cantagiro con il suo primo inedito Fingere, vincendo il premio speciale MIO, assegnato da una giuria compost da giornalisti del settore.

Nel mese di novembre supera poi le Live Audition del Tour Music Fest – the European Music Contest, accedendo così alla finale di San Marino nella categoria Junior Singer e classificandosi nel blocco dei primi dieci partecipanti.

Ma non è tutto! Ad agosto 2023 Nicolò partecipa infatti al primo contest Guerriero, dedicato a Marco Mengoni, aggiudicandosi sia il primo posto di categoria che tutti i premi assegnati per le menzioni tecnico-artistiche.

A settembre partecipa poi, a Faenza, alla finale nazionale del concorso canoro NYCanta, ottenendo con un suo brano inedito l’opportunità di partecipare alla finalissima del concorso, che si è svolta all’Oceana Theatre di New York e che ha visto il giovane cantautore posizionarsi sul secondo gradino del podio.

Da New York Filippucci vola poi a San Marino, dove si qualifica per le fasi finali del Tour Music Fest 2023 – The European Music Contest, che vincerà sia nella categoria “cantautori” che nella “classifica assoluta“, conquistando il premio The Artist of The Year.

Una vittoria che si aggiunge a quella del Fatti Sentire Festival 2024, dove Nicolò ha presentato l’inedito Senza Parlare.

Amici 24, nicolò filippucci: i numeri

Al 28 settembre 2024 sono questi i numeri di Nicolò Filippucci: