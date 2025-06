Nicolò Filippucci, “Un’Ora Di Follia”: “Per me la follia è avere il coraggio di osare” – L’intervista

Nicolò Filippucci: da Amici 24 al nuovo EP Un’Ora Di Follia (L’intervista)

Già disponibile sia in formato fisico che in digitale per Not Your Sound / ADA Music Italy / Warner Music Italy, Un’Ora Di Follia è l’EP d’esordio di Nicolò Filippucci, un’esplorazione profonda dell’amore nelle sue forme più irregolari: da quello che fa crescere a quello che fa male, da quello che si rincorre a quello da cui non si riesce a scappare.

Ad anticiparne l’uscita i singoli Non Mi Dimenticherò, che vanta quasi un milione e mezzo di stream solo su Spotify, Yin e Yang, Cuore Bucato – brano impreziosito dalla penna di Giordana Angi – e Un’Ora Di Follia.

NICOLò FILIPPUCCI, “lost & found”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del nuovo EP di Nicolò Filippucci (cliccando su Un’Ora Di Follia e sui titoli dei tre inediti presentanti all’interno della scuola di Amici potrete leggerne i testi):

“un’ora di follia”, L’INTERVISTA A nicolò filippucci

Durante l’intervista abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio Nicolò Filippucci, che in questo suo primo EP racconta ciò che accade dentro di noi quando fuori tutto cambia, mettendo in musica quello che resta dopo una fine, un inizio, un ricordo o una promessa non mantenuta.

“Per me, che sono una persona estremamente razionale, la follia è avere il coraggio di osare, affidandosi talvolta all’istinto”.

Ma non è tutto! Nicolò ci ha infatti parlato anche della sua esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, dell’Instore Tour che sta per giungere al termine e del ritorno tra i banchi di scuola, in occasione della Maturità.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Nicolò Filippucci.

nicolò filippucci, INSTORE TOUR: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo le ultime due date dell’Instore Tour di Nicolò Filippucci: