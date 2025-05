Amici 24: per l’estate 2025 Nicolò Filippucci si affida a “Un’ora di Follia”

Nicolò Filippucci, Un’ora di follia: significato del testo del nuovo inedito presentato durante durante il pomeridiano di venerdì 2 maggio di Amici 24, ultimo degli inediti dei cantanti in gara prima della finale.

Durante la puntata del daytime Nicolò Filippucci ha preso parte – insieme ad Antonia, TrigNO e Jacopo Sol – ad una gara di inediti, che l’ha visto presentare davanti ad alcuni rappresentanti di Radio Subasio (Katia Giuliani), Radio Norba (Alan Palmieri), Radio Zeta (Luigi Provenzani), Radio Kiss Kiss (Pippo Pelo), R101 (Silvia Notargiacomo), RDS (Filippo Ferraro) e Radio Monte Carlo (Davide Lentini) il suo nuovo inedito Un’ora di follia.

Il brano arriva dopo i precedenti singoli Non Mi Dimenticherò, Yin e Yang e Cuore Bucato, che vantano rispettivamente 1.220.773 stream, oltre 660 mila stream e poco più di un milione di stream su Spotify, dove il giovane cantautore ha 285 mila ascoltatori unici mensili.

NICOLò FILIPPUCCI, “UN’ORA DI FOLLIA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

“Un’ora di follia parla di un amore un po’ rischioso, dove sai che vai a farti male da solo e ti ripeti che sarà l’ultima volta, ma poi non è mai l’ultima volta”, ha dichiarato Nicolò a proposito del nuovo inedito.

TESTO DEL BRANO

Io rancoroso come Dave dei Megadeth

Quante volte ti penso

Tu che dicevi tutto può succedere

Nelle notti d’agosto

Io che non piango per l’ennesimo addio

Ma non piango per l’ennesimo

Tu che spegnevi la musica

Ora regna il silenzio

Nel tuo riflesso verde e violento

Caleidoscopico sguardo che mi fai

Ma è per noia che siamo qui

Tu lo sai, tu lo sai

Per un’ora di follia

Davvero non so cosa farei

Ma il piacere è un falso dio

Che poi ti giudica

Ci schiantiamo in contromano, in contromano

Sopra i guardrail

Okay, giuro questa volta è l’ultima

Tutta la vita che mi faccio del male

All’ascensore preferivo le scale

Cercavo amore nelle feste mondane

Già lo sai, già lo sai (dove sei, dove sei)

Per un’ora di follia

Davvero non so cosa farei

Okay, giuro questa volta è l’ultima

Davvero finisce qua

Ennesima scusa

Ma per non ferirsi

È facile a dirsi

Ancora mi fissi

Spegnendo la musica

Ora regno il silenzio (shh)

Giuro questa volta è l’ultima

Tutta la vita che mi faccio del male

All’ascensore preferivo le scale

Cercavo amore nelle feste mondane

Già lo sai, già lo sai (dove sei, dove sei)

Per un’ora di follia

Davvero non so cosa farei

Okay, giuro questa volta è l’ultima