Doppia eliminazione nella quinta puntata di Amici 24: quando sarà la finale?

Amici 24 doppia eliminazione nella quinta puntata in attesa della finale dell’edizione 2025 del talent show.

La pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi ha annunciato che nella puntata del Serale di sabato 19 aprile andrà in scena una doppia eliminazione. Un dettaglio che, oltre a segnare una svolta nella gara, lascia intuire il calendario delle ultime puntate e la possibile data della finale della ventiquattresima edizione del programma.

Serale di Amici 24: tutte le eliminazioni finora

Dall’inizio della fase serale, andata in onda per la prima volta sabato 23 marzo, sono stati eliminati cinque allievi. Due nella prima puntata e uno per ciascuna delle tre successive.

Ecco l’ordine delle eliminazioni:

Prima puntata – Asia (ballerina) e Vybes (cantante)

Seconda puntata – Raffaella (ballerina)

Terza puntata – Luk3 (cantante)

Quarta puntata – chiamamifaro (cantante)

Attualmente restano in gara 10 allievi: 5 ballerini e 5 cantanti, così suddivisi tra i tre team:

Team Zerbi-Celentano: Antonia (cantante), Jacopo Sol (cantautore), Alessia (ballerina), Daniele (ballerino), Chiara (ballerina)

Team Emanuel Lo-Cuccarini: Senza Cri (cantante), Francesco Fasano (ballerino)

Team Pettinelli-Lettieri: Nicolò Filippucci (cantante), TrigNO (cantante), Francesca Bosco (ballerina)

Amici 24 finale: quando andrà in onda quella del 2025?

La puntata di sabato 19 aprile, che andrà in onda alle 21:30 su Canale 5, vedrà quindi l’eliminazione di due concorrenti. Con una giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, la competizione si stringe e inizia a delinearsi il percorso verso la finale.

Facendo due conti: dopo la puntata del 19 aprile rimarranno in 8. Il 26 aprile si scenderà a 7 e il 3 maggio a 6 concorrenti.

Da qui due ipotesi sulla finale:

Ipotesi 1: Finale sabato 10 maggio

Questa opzione prevederebbe una finale con sei concorrenti, andando in onda prima della finale dell’Eurovision Song Contest (sabato 17 maggio). Un’ipotesi plausibile anche per evitare sovrapposizioni di pubblico.

Ipotesi 2: Finale sabato 24 maggio

In questo caso, il 10 maggio si svolgerebbe la semifinale con 6 allievi. Poi una settimana di pausa per l’Eurovision, e infine la finale sabato 24 maggio. Una dinamica già adottata da Amici in alcune edizioni passate.

In ogni caso, tutto dipenderà dal numero di finalisti previsti quest’anno, che nelle ultime edizioni è variato tra quattro e sei.

La corsa verso la vittoria è ufficialmente entrata nel vivo. Con l’annuncio della doppia eliminazione e un calendario che si restringe, il Serale di Amici 24 si prepara a vivere le sue fasi più intense. Il pubblico, come sempre, sarà parte attiva del percorso fino alla proclamazione del vincitore.