Amici 2025: Nicolò Filippucci eliminato. Il web si infiamma e il suo profilo Instagram prende il volo

Sabato 10 maggio 2025 è andata in onda su Canale 5 la semifinale del serale di Amici di Maria De Filippi, che ha regalato una vera e propria sorpresa agli spettatori: ad essere eliminato inaspettatamente è stato il giovane cantante Nicolò Filippucci.

Chi sono i finalisti di Amici 2025

Nella prima parte della puntata, i tre ballerini ancora in gara — Alessia, Francesco e Daniele — hanno conquistato l’accesso alla finale, in programma domenica 18 maggio 2025.

A quel punto, a giocarsi gli ultimi due posti disponibili sono rimasti i tre cantanti: Antonia, TrigNO e Nicolò Filippucci.

La decisione finale è stata presa dai tre giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, in uno studio vuoto per evitare la diffusione di spoiler.

Il primo a guadagnarsi l’accesso alla finale è stato TrigNO, seguito da Antonia. L’eliminazione di Nicolò Filippucci ha così lasciato l’amaro in bocca a moltissimi spettatori.

amici 2025: eliminato Nicolò Filippucci, il web si schiera

Sui social si è subito scatenata la protesta. Il post del profilo ufficiale del programma in cui Maria De Filippi parla con Nicolò ha raccolto oltre 16.000 commenti, per la maggior parte contrari alla scelta dei giudici. Molti fan avrebbero voluto vedere il cantante in finale, dove sarebbe finalmente entrato in gioco il televoto e quindi la preferenza reale del pubblico.

L’ondata di supporto si è fatta sentire anche sul profilo Instagram del giovane artista, che in sole 24 ore ha guadagnato ben 14.000 follower, passando da 72.000 a 86.000.

Per confronto, nello stesso arco di tempo Antonia ha registrato un incremento di circa 1.100 follower (arrivando a quota 71.000), mentre TrigNO ne ha guadagnati circa 2.500, toccando i 95.700.

In arrivo l’EP di Nicolò

Anche se fuori dalla finale, Nicolò Filippucci proseguirà il suo percorso artistico con l’uscita dell’EP Un’ora di follia, disponibile dal 23 maggio per Not Your Sound con distribuzione ADA/Warner. Lo stesso vale per gli altri finalisti della categoria canto: Antonia, TrigNO e Jacopo Sol.

Insomma il web sembra aver scelto più che mai di manifestare la propria opinione. Se questo dissenso sparirà a breve, come spesso accaduto in passato, o si tradurrà in reale seguito per il giovane artista lo dirà il tempo.