Amici 24: data di uscita e case discografiche degli EP di TrigNO, Antonia, Jacopo Sol e Nicolò Filippucci

Amici 2025, gli EP in uscita.

Settimana ricca di novità discografiche per i protagonisti di Amici 24. Mentre escono i nuovi singoli di Luk3 e Senza Cri, durante la semifinale del programma sono stati ufficializzati i quattro EP degli artisti in corsa per la vittoria (o appena fuori dalla finale): Antonia, Jacopo Sol, Niccolò Filippucci e TrigNO.

Partiamo dai singoli in uscita questo venerdì, 16 maggio. Bianca-Prada di Luk3 e Tokyo Nite di Senza Cri. Entrambi saranno fuori con distribuzione ADA/Warner Music. Ma è proprio Warner Music a dominare anche nella partita degli EP con ben tre uscite in cui è coinvolta.

Assente Sony Music mentre Jacopo Sol, già a Sanremo giovani 2023 con Capitol/Universal, torna Universal questa volta sotto Island (dopo la chiusura di Capitol, vedi qui).

Quando escono gli EP dei cantanti di Amici 24?

Durante la semifinale ha fatto molto discutere l’eliminazione di Nicolò Filippucci, per molti papabile vincitore. Sui social, sono stati tanti i commenti contrari alla sua uscita senza possibilità di vederlo sottoposto al giudizio del televoto. Ricordiamo infatti che quest’ultimo entrerà in gioco solo nella finalissima di domenica.

Nel frattempo sono stati annunciati titoli e date di uscita degli EP.

I quattro progetti saranno pubblicati il venerdì 23 maggio 2025, a pochi giorni dalla finale del talent show di Maria De Filippi, prevista per domenica 18 maggio.

amici 2025: Con quali etichette escono gli EP?

Tra finalisti e semifinalisti, la mappa discografica è chiara:

TrigNO – A un passo da me – Warner Music

Antonia – Relax – Eclectic Music Group/Warner Music

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia – Not your Sound/Warner Music

Jacopo Sol – Dove finiscono i sogni? – Island Records/Universal Music

Gli EP sono già disponibili in pre-order.