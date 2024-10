Capitol Records guidata da Daniele Menci chiude: Universal Music Italia ridimensiona l’assetto delle sue label

La notizia è ufficiale anche se, va detto ad oggi non sono state diramate comunicazioni da parte di Universal Music: Capitol Records, etichetta di Universal Music Italy guidata da Daniele Menci, ha chiuso i battenti.

Le riorganizzazioni di Universal Music Italy si inseriscono all’interno di un piano di scelte aziendali a livello internazionale. A luglio scorso, Universal Music Group UK aveva già annunciato un riassetto radicale, con David Joseph, CEO del gruppo, che ha ufficializzato la fusione tra Island ed EMI nel nuovo Island EMI Label Group, e tra Capitol e Def Jam nel Polydor Label Group.

Tornando all’Italia con la chiusura di Capitol restano operative in Italia solo due label del gruppo Universal, entrambe supervisionate da Alessandro Massara: EMI Records, con a capo Mario Sala, e Island Records, diretta da Federico Cirillo.

Tra l’altro sembra che nelle ultime settimane, sempre senza alcuna comunicazione ufficiale, anche la divisione di distribuzione del gruppo Universal, VMLAS, sembrerebbe aver cessato le attività. Questa divisione, a sua volta erede della struttura di Ingrooves, è stata coinvolta nel processo di ridimensionamento.

Capitol Records: l’ultimo baluardo del pop italiano

Era il giugno del 2018 quando Universal Music Italia annunciò la suddivisione in tre label per gestire al meglio il proprio repertorio nazionale e internazionale: EMI, Island Records e Polydor. Nel marzo del 2022, il nostro sito anticipò la decisione di Daniele Menci di riportare in Italia lo storico marchio Capitol Records.

Negli ultimi anni, Capitol Records Italy ha registrato un crescita minore di risultati rispetto alle “sorelle” EMI e Island. Tuttavia, va riconosciuto a Daniele Menci e al suo team il merito di aver gestito con grande lungimiranza diversi progetti discografici, soprattutto nell’ambito del pop.

Tra i successi più rilevanti della label, ricordiamo il lancio di Tananai (in collaborazione con Eclectic Music Group), il rilancio, sorprendente, di Emma Marrone nell’era dello streaming, il debutto sanremese di Rosa Chemical con “Made in Italy“, e la crescita costante di artisti emergenti come Sally Cruz e Jvli ma anche l’intuizione che ha portato al riposizionamento Jovanotti, con “I love you baby” fatta riprodurre da Sixpm (grande successo sia radiofonico che nello streaming). Capitol Records non ha neanche trascurato il panorama urban e alternative, firmando recentemente Suspect CB, Sacky, Mecna, Frenetik & Orang3 e Venerus.

Proprio per questo a nostro avviso la chiusura di Capitol Records rappresenta un segnale preoccupante per l’industria musicale italiana. In un mercato sempre più dominato dal rap e dalla trap, Capitol e il team di Menci sono stati tra i pochi a investire sul pop, coltivando progetti con una visione a lungo termine.

Al momento, non sono stati resi noti i piani futuri di Daniele Menci, che in passato ha ricoperto ruoli di rilievo come Vice presidente di Sony Music Italy, Country manager di Altafonte Italia oltre alle collaborazioni, fuori dal mondo delle major, direttamente con top player italiani del mondo rap e pop.

Viste le sue competenze e il suo percorso sempre in primo piano nel mondo discografico, è probabile che presto arriveranno notizie sui suoi nuovi progetti di Menci.

Per quel che riguarda le sorti del resto del team Capitol Records nessun licenziamento è stato messo in atto dall’azienda che ha ridistribuito i professionisti in questione tra Island Records ed EMI.