Soap – Buona vita. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Soap – Buona vita, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è soap

soap, nome d’arte di Sophie Ottone, è una cantautrice classe 2005 nata a Roma e cresciuta a Latina. La sua musica unisce malinconia e rinascita, trasformando emozioni intime in racconti generazionali sospesi tra fragilità e consapevolezza.

Il suo debutto arriva il 15 settembre 2022 con il primo singolo indipendente, manifesto di un’estetica coerente con la Generazione Z. Pochi mesi dopo inizia a collaborare con Pulp Entertainment e pubblica nel 2023 i brani domani forse e macchina argento, che attirano l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Seguono via del corso e cuori in pista, che consolidano il suo stile tra introspezione e pop elettronico.

Nel 2024 soap pubblica cercavi di più e parole violente, viene selezionata tra i 20 artisti italiani del programma VEVO Newcomers e tra i CBCR di Rockit, e apre la 18ª edizione del Mi Ami Festival. Il brano macchina argento viene scelto come colonna sonora della seconda stagione della serie Prisma su Amazon Prime Video.

Con Amélie e Occhi Viola (seule) anticipa l’EP Pas Facile, uscito il 28 marzo 2024, segnando una nuova fase artistica affiancata nel management da Sara Esposito e Salvo Gulino. Nel 2025 viene selezionata nel programma Amazon Breakthrough e l’11 ottobre chiude il tour ufficiale esibendosi sul palco dell’Ostello Bello Milano Duomo.

Sanremo Giovani 2025 – soap buona vita significato del brano

Nel brano soap racconta la fine di una relazione con la delicatezza di chi non cerca colpevoli, ma prova a comprendere cosa resta quando tutto svanisce. Buona Vita è molto più di una canzone d’amore: è un gesto di maturità, un piccolo rito di passaggio. È la capacità di vedere la bellezza anche nella fine.

L’artista, infatti non si nasconde dietro al dolore: lo attraversa, lo accoglie e ne fa materia viva per la propria musica. La canzone diventa così un inno alla libertà di sentire fino in fondo, alla sincerità di dire addio senza però smettere di amare.

Con le sue sfumature mediterranee e i richiami arabo-andalusi, la produzione di Buona Vita, firmata da Jiz, accompagna il testo di soap e Adam Viacava e le musiche di Giorgio De Lauri e Marco De Lauri, restituendo al brano un equilibrio delicato tra leggerezza e malinconia.

buona vita testo

Ma come hai fatto a prenderti gioco di me

se c’era un patto così solido fra noi

era un bel quadro quello che hai dipinto te

ma quelli non sono i veri colori tuoi

sotto le lenzuola quando arriva il temporale

se mi chiudo a fumare sola nel monolocale

le cose da affrontare non so più come gestirle

ora un pezzo di pane non lo riesco a digerire

e ai miei amici ho raccontato di te

ma le tue follie le ho tenute per noi

balla balla ballerina lo facevi per me

e ora che vorrei

perché non sei qui con me signorina

ma dove vai senza me stamattina

ma non ti accorgi di quello che fai

tre baci sotto la luna

te ne vai senza me buona vita

ti voglio ancora dammi un bacino

dammi il corpo tuo che mi manca solo un po’ di gioia

ma mi leggi la mano un po’ meglio

no mate no mate uhhhh

voglio le tue labbra amarena

sai che…

e ai miei amici ho raccontato di te

ma le tue follie le ho tenute per noi

balla balla ballerina lo facevi per me

e ora che vorrei

perché non sei qui con me signorina

ma dove vai senza me stamattina

ma non ti accorgi di quello che fai

tre baci sotto la luna

te ne vai senza me buona vita

se te ne vai senza me buona vita

fermati sistemati qui un attimo

come fossi a casa mia per la prima volta

ma sei uscita di nascosto da un’altra porta

e allora ascoltami non senti il mio battito

se poi te ne andrai senza me buona vita

perché non sei qui con me signorina

ma dove vai senza me stamattina

ma non ti accorgi di quello che fai

tre baci sotto la luna

te ne vai senza me buona vita

se te ne vai senza me buona vita