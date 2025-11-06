Cmqmartina – RADIO EROTIKA. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Cmqmartina – RADIO EROTIKA, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi È Cmqmartina

cmqmartina è una cantautrice e producer nata a Monza nel 1999. La sua musica nasce dall’incontro tra il cantautorato italiano e la cultura del clubbing, in un mix di elettronica, pop e sperimentazione che ne definisce l’identità unica.

Martina si avvicina presto alla musica e trova nella scrittura il modo più diretto per raccontare sé stessa. Nel 2019 debutta con il singolo lasciami andare!, che conquista pubblico e critica superando i tre milioni di ascolti. L’anno successivo pubblica il suo primo album, Disco, e nel 2021 firma con Sony Music Italy, portando alla luce il secondo progetto Disco2, seguito nel 2022 da Vergogna.

Con oltre 80 concerti in tutta Italia, cmqmartina si è imposta come una delle voci più energiche e riconoscibili della nuova scena elettronica italiana. I suoi live sono un concentrato di ritmo e libertà, dove la Nu-Dance diventa linguaggio e spazio di espressione.

Nel 2025 pubblica con Columbia Records/Sony Music il suo nuovo album Brianzola Issues, un lavoro che fonde ironia, introspezione e pulsazioni elettroniche, confermandola come una delle figure più interessanti della scena pop alternativa contemporanea.

Sanremo Giovani 2025 – CMQMARTINA RADIO EROTIKA significato del brano

Il brano è un addio notturno pieno di immagini malinconiche e strade vuote. Racconta l’ultimo bacio prima di lasciarsi andare, tra nostalgia, musica e la consapevolezza che certi amori restano solo nei ricordi e nelle canzoni.

RADIO EROTIKA testo

Case di riviera

senza via d’uscita

dentro i miei ricordi

è tutta la sera

che penso solo e soltanto

che mi manchi

e sotto questo rettangolo di cielo

piangono gli angeli

giuro che non me la prenderò se sarai stanco di aspettarmi

Tu guardami ancora una volta

e fino alla luce dell’alba

ci daremo l’ultimo bacio

poi basta, poi basta

Corri in macchina

Milano-Cattolica

notte isterica, triste un po’ poetica

non mi trovi più, galleria distopica

senti la mia musica su Radio Erotika

Voglio stare sola

quando in ogni cosa

torna il tuo silenzio

prova a fare finta

ma la verità è che no, non ci riesco

Tu guardami ancora una volta

e fino alla luce dell’alba

ci daremo l’ultimo bacio

poi basta, poi basta

Corri in macchina

Milano-Cattolica

notte isterica, triste un po’ poetica

non mi trovi più, galleria distopica

senti la mia musica su Radio Erotika

Fiori, cento

tra cemento e asfalto

resterà soltanto un rumore bianco

Corri in macchina

Milano-Cattolica

notte isterica, triste un po’ poetica

non mi trovi più, galleria distopica

senti la mia musica su Radio Erotika