Cmqmartina – RADIO EROTIKA. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Cmqmartina – RADIO EROTIKA, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.
24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
Chi È Cmqmartina
cmqmartina è una cantautrice e producer nata a Monza nel 1999. La sua musica nasce dall’incontro tra il cantautorato italiano e la cultura del clubbing, in un mix di elettronica, pop e sperimentazione che ne definisce l’identità unica.
Martina si avvicina presto alla musica e trova nella scrittura il modo più diretto per raccontare sé stessa. Nel 2019 debutta con il singolo lasciami andare!, che conquista pubblico e critica superando i tre milioni di ascolti. L’anno successivo pubblica il suo primo album, Disco, e nel 2021 firma con Sony Music Italy, portando alla luce il secondo progetto Disco2, seguito nel 2022 da Vergogna.
Con oltre 80 concerti in tutta Italia, cmqmartina si è imposta come una delle voci più energiche e riconoscibili della nuova scena elettronica italiana. I suoi live sono un concentrato di ritmo e libertà, dove la Nu-Dance diventa linguaggio e spazio di espressione.
Nel 2025 pubblica con Columbia Records/Sony Music il suo nuovo album Brianzola Issues, un lavoro che fonde ironia, introspezione e pulsazioni elettroniche, confermandola come una delle figure più interessanti della scena pop alternativa contemporanea.
Sanremo Giovani 2025 – CMQMARTINA RADIO EROTIKA significato del brano
Il brano è un addio notturno pieno di immagini malinconiche e strade vuote. Racconta l’ultimo bacio prima di lasciarsi andare, tra nostalgia, musica e la consapevolezza che certi amori restano solo nei ricordi e nelle canzoni.
RADIO EROTIKA testo
Case di riviera
senza via d’uscita
dentro i miei ricordi
è tutta la sera
che penso solo e soltanto
che mi manchi
e sotto questo rettangolo di cielo
piangono gli angeli
giuro che non me la prenderò se sarai stanco di aspettarmi
Tu guardami ancora una volta
e fino alla luce dell’alba
ci daremo l’ultimo bacio
poi basta, poi basta
Corri in macchina
Milano-Cattolica
notte isterica, triste un po’ poetica
non mi trovi più, galleria distopica
senti la mia musica su Radio Erotika
Voglio stare sola
quando in ogni cosa
torna il tuo silenzio
prova a fare finta
ma la verità è che no, non ci riesco
Tu guardami ancora una volta
e fino alla luce dell’alba
ci daremo l’ultimo bacio
poi basta, poi basta
Corri in macchina
Milano-Cattolica
notte isterica, triste un po’ poetica
non mi trovi più, galleria distopica
senti la mia musica su Radio Erotika
Fiori, cento
tra cemento e asfalto
resterà soltanto un rumore bianco
Corri in macchina
Milano-Cattolica
notte isterica, triste un po’ poetica
non mi trovi più, galleria distopica
senti la mia musica su Radio Erotika