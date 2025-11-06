6 Novembre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
6 Novembre 2025

Cmqmartina – RADIO EROTIKA. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Artista del mese di All Music Italia
cmqmartina con il brano “Radio Erotika” tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025
Cmqmartina – RADIO EROTIKA, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi È Cmqmartina

cmqmartina è una cantautrice e producer nata a Monza nel 1999. La sua musica nasce dall’incontro tra il cantautorato italiano e la cultura del clubbing, in un mix di elettronica, pop e sperimentazione che ne definisce l’identità unica.

Martina si avvicina presto alla musica e trova nella scrittura il modo più diretto per raccontare sé stessa. Nel 2019 debutta con il singolo lasciami andare!, che conquista pubblico e critica superando i tre milioni di ascolti. L’anno successivo pubblica il suo primo album, Disco, e nel 2021 firma con Sony Music Italy, portando alla luce il secondo progetto Disco2, seguito nel 2022 da Vergogna.

Con oltre 80 concerti in tutta Italia, cmqmartina si è imposta come una delle voci più energiche e riconoscibili della nuova scena elettronica italiana. I suoi live sono un concentrato di ritmo e libertà, dove la Nu-Dance diventa linguaggio e spazio di espressione.

Nel 2025 pubblica con Columbia Records/Sony Music il suo nuovo album Brianzola Issues, un lavoro che fonde ironia, introspezione e pulsazioni elettroniche, confermandola come una delle figure più interessanti della scena pop alternativa contemporanea.

Sanremo Giovani 2025 – CMQMARTINA RADIO EROTIKA significato del brano

Il brano è un addio notturno pieno di immagini malinconiche e strade vuote. Racconta l’ultimo bacio prima di lasciarsi andare, tra nostalgia, musica e la consapevolezza che certi amori restano solo nei ricordi e nelle canzoni.

RADIO EROTIKA testo

Case di riviera
senza via d’uscita
dentro i miei ricordi
è tutta la sera
che penso solo e soltanto
che mi manchi
e sotto questo rettangolo di cielo
piangono gli angeli
giuro che non me la prenderò se sarai stanco di aspettarmi

Tu guardami ancora una volta
e fino alla luce dell’alba
ci daremo l’ultimo bacio
poi basta, poi basta

Corri in macchina
Milano-Cattolica
notte isterica, triste un po’ poetica
non mi trovi più, galleria distopica
senti la mia musica su Radio Erotika

Voglio stare sola
quando in ogni cosa
torna il tuo silenzio
prova a fare finta
ma la verità è che no, non ci riesco

Tu guardami ancora una volta
e fino alla luce dell’alba
ci daremo l’ultimo bacio
poi basta, poi basta

Corri in macchina
Milano-Cattolica
notte isterica, triste un po’ poetica
non mi trovi più, galleria distopica
senti la mia musica su Radio Erotika

Fiori, cento
tra cemento e asfalto
resterà soltanto un rumore bianco

Corri in macchina
Milano-Cattolica
notte isterica, triste un po’ poetica
non mi trovi più, galleria distopica
senti la mia musica su Radio Erotika

All Music Italia

