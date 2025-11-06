6 Novembre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
6 Novembre 2025

Lea Gavino – Amico lontano. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Artista del mese di All Music Italia
Lea Gavino in uno scatto promozionale realizzato da Maddalena Petrosino per il brano “Amico lontano”, in gara a Sanremo Giovani 2025
Condividi su:

Lea GavinoAmico lontano, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Lea Gavino

Lea Gavino raggiunge questo importante traguardo dopo la pubblicazione dei suoi brani d’esordio Mondo fiorito e Figli (LaTarma Records / dist. ADA Music Italy). Due canzoni che hanno segnato l’inizio di un percorso artistico personale, in cui la cantautrice intreccia sensibilità, introspezione e una scrittura autentica.

Negli ultimi mesi Lea si è fatta conoscere anche dal vivo, aprendo i concerti di Estella e Tripolare, e partecipando a format dedicati alla scena indipendente come Spaghetti Unplugged a Roma e Comete a Milano.

Nota al grande pubblico per il suo talento attoriale – in particolare per il ruolo nella serie Skam Italia e in altre produzioni cinematografiche – Lea Gavino ha sempre coltivato parallelamente la passione per la musica, scrivendo e componendo in prima persona i propri brani.

Con una voce raffinata e intensa e un universo sonoro intimo e originale, Lea sceglie oggi di raccontare sé stessa: la sua vita, le sue emozioni e il mondo che la circonda. Dopo aver dato volto alle storie degli altri sullo schermo, ora si mette in gioco in prima persona, con sincerità e autenticità, per condividere la propria verità attraverso la musica.

Sanremo Giovani 2025 – lea gavino amico lontano significato del brano

Il brano è un grido di smarrimento e disillusione verso un mondo duro e indifferente. Tra fede, dolore e solitudine, racconta la ricerca di un senso mentre tutto intorno sembra crollare, con la sola consolazione di un pensiero rivolto a chi non c’è più.

Amico lontano testo

Dai, che cosa fai, non c’è trippa per gatti qui non muoiono santi.
Sai, qui niente di che, questo mondo che soffia e ti brucia la faccia
Dove mi dici dove, dove sta quell’amico che ho perso
frega il mondo lo inganna fischiando

Ma nessuno gli dirà quanto freddo fa quando si muore
Là il mondo non ci sta, torna giù di qua non puoi volare
Dio non posso più, no non posso più

Sai che penso a te, se mi guardo allo specchio vedo il volto di un’altra
E cos’è che fai quando muori di freddo, dove mi vai cercando

Ma nessuno gli dirà quanto male fa quando si muore
Là il mondo non ci sta, torna giù di qua non puoi barare
Ah, questa vita è di qua e noi siamo lontani, lontani, lontani

Dio non posso più, no non posso più seguirlo.

Foto di Maddalena Petrosino

 

All Music Italia

Articoli più letti

album italiani in uscita 2025 1

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original 3

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
Mina nuovo album 2025 Dilettevoli eccedenze con cover di brani rari 5

Nuovo disco di Mina in arrivo a novembre: “Dilettevoli eccedenze” tra cover, scelte rigorose e jazz d’autore
Jacopo Ottonello Solamente Mia 6

Jacopo Ottonello, la rinascita e un sogno: tornare ad Amici per presentare "Solamente Mia"
Geolier annuncia Fotografia, il nuovo singolo in uscita il 7 novembre 7

Geolier, “Fotografia”: il nuovo singolo apre il quarto album del rapper di Secondigliano
Paola Iezzi ritratto fotografico di Paolo Santambrogio - Superstar 8

Paola Iezzi torna con "Superstar", una ballata elegante e notturna, per svelare la sua anima
Giorgia parla del nuovo album G e del significato del titolo 9

Videointervista a Giorgia: "Questo disco è una prima volta in molti modi. Con Blanco è un feat cambiato nel tempo"
Giorgia presenta “G”, il nuovo album con Blanco, Dardust e Calcutta 10

Giorgia mette il sigillo sulle nuova era con "G". Tra gli autori dei brani Raige, Mara Sattei e Federica Abbate

Cerca su A.M.I.