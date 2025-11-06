Joseph – Fenomenale. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Joseph – Fenomenale, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

CHI È joseph

Joseph, pseudonimo di Giuseppe Marra, è un giovane artista originario di Avellino, classe 2003. Fin da bambino mostra una profonda passione per il canto, che negli anni si intreccia con la scrittura, dando vita a uno stile intimo e introspettivo radicato nelle sonorità urban pop.

Il suo percorso discografico inizia quando viene notato da Island Records, che lo porta, nell’estate del 2021, alla pubblicazione del brano babydontcallme, seguito dal singolo sbagli da fare.

Ad aprile 2022 torna con Tutta la città, confermando la sua crescita artistica, e pochi mesi dopo pubblica Salvare, presentato in anteprima durante il concerto all’Ippodromo Snai San Siro in apertura a Blanco, davanti a un pubblico di oltre 34.000 persone.

Nel 2024 pubblica i brani Bambino, Sottopelle e La paura non esiste, tutti per Island Records, consolidando il suo stile personale e la capacità di raccontare emozioni autentiche. L’anno successivo arriva la collaborazione con Jeson nel singolo Cantilene, che segna un nuovo passo nella sua evoluzione artistica.

Sanremo Giovani 2025 – joseph fenomenale significato del brano

Il brano racconta la fine di un amore intenso, vissuto tra ricordi estivi e malinconia. È una confessione sincera su quanto faccia male lasciar andare qualcuno che si è amato davvero, un dolore “fenomenale” che diventa musica e memoria.

Fenomenale testo

Finire a disperdersi come parole nell’aria

Ancora che sogni la luna ma passi l’estate in italia

Adesso che ti guardo più da vicino

tu mi somigli più di quanto credevo

Cadere in piedi è più difficile a dirsi che a farsi

Come quella volta in cui noi

siamo rimasti gli ultimi su una spiaggia

a regalarci stelle, le avevi in tasca

Era il posto giusto per dirti basto,

per dirti resta

Metto una vita intera in una canzone

Sei di mattina senza fare rumore

A stare in silenzio ho sempre perso la voce

pe’ chelle comme a te me sent’ chiagnere ‘o core

Come mai

come me

se ti guardo ora sei

mare nero

Ma com’è

c’est la vie poi mi lasci

col fiato sospeso

A stare in silenzio ho sempre perso la voce

pe’ chelle comme a te me sent’ chiagnere ‘o core

È fenomenale

un male fenomenale

Non dici ma intendi un addio sulla porta di casa

Allora ho capito di certo che non ti avrei più cercata

Adesso che ti guardo più da lontano

non mi somigli tanto quanto credevo

Cadere in piedi è più difficile a dirsi che a farsi

Come quella volta in cui noi

siamo rimasti gli ultimi su una spiaggia

a regalarci stelle, le avevi in tasca

Era il posto giusto per dirti basto

per dirti resta

Metto una vita intera in una canzone

Sei di mattina senza fare rumore

A stare in silenzio ho sempre perso la voce

pe’ chelle comme a te me sent’ chiagnere ‘o core

Come mai

come me

se ti guardo ora sei

mare nero

Ma com’è

c’est la vie poi mi lasci

col fiato sospeso

A stare in silenzio ho sempre perso la voce

pe’ chelle comme a te me sent’ chiagnere ‘o core

È fenomenale

un male fenomenale