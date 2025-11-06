Joseph – Fenomenale. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Joseph – Fenomenale, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.
24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
CHI È joseph
Joseph, pseudonimo di Giuseppe Marra, è un giovane artista originario di Avellino, classe 2003. Fin da bambino mostra una profonda passione per il canto, che negli anni si intreccia con la scrittura, dando vita a uno stile intimo e introspettivo radicato nelle sonorità urban pop.
Il suo percorso discografico inizia quando viene notato da Island Records, che lo porta, nell’estate del 2021, alla pubblicazione del brano babydontcallme, seguito dal singolo sbagli da fare.
Ad aprile 2022 torna con Tutta la città, confermando la sua crescita artistica, e pochi mesi dopo pubblica Salvare, presentato in anteprima durante il concerto all’Ippodromo Snai San Siro in apertura a Blanco, davanti a un pubblico di oltre 34.000 persone.
Nel 2024 pubblica i brani Bambino, Sottopelle e La paura non esiste, tutti per Island Records, consolidando il suo stile personale e la capacità di raccontare emozioni autentiche. L’anno successivo arriva la collaborazione con Jeson nel singolo Cantilene, che segna un nuovo passo nella sua evoluzione artistica.
Sanremo Giovani 2025 – joseph fenomenale significato del brano
Il brano racconta la fine di un amore intenso, vissuto tra ricordi estivi e malinconia. È una confessione sincera su quanto faccia male lasciar andare qualcuno che si è amato davvero, un dolore “fenomenale” che diventa musica e memoria.
Fenomenale testo
Finire a disperdersi come parole nell’aria
Ancora che sogni la luna ma passi l’estate in italia
Adesso che ti guardo più da vicino
tu mi somigli più di quanto credevo
Cadere in piedi è più difficile a dirsi che a farsi
Come quella volta in cui noi
siamo rimasti gli ultimi su una spiaggia
a regalarci stelle, le avevi in tasca
Era il posto giusto per dirti basto,
per dirti resta
Metto una vita intera in una canzone
Sei di mattina senza fare rumore
A stare in silenzio ho sempre perso la voce
pe’ chelle comme a te me sent’ chiagnere ‘o core
Come mai
come me
se ti guardo ora sei
mare nero
Ma com’è
c’est la vie poi mi lasci
col fiato sospeso
A stare in silenzio ho sempre perso la voce
pe’ chelle comme a te me sent’ chiagnere ‘o core
È fenomenale
un male fenomenale
Non dici ma intendi un addio sulla porta di casa
Allora ho capito di certo che non ti avrei più cercata
Adesso che ti guardo più da lontano
non mi somigli tanto quanto credevo
Cadere in piedi è più difficile a dirsi che a farsi
Come quella volta in cui noi
siamo rimasti gli ultimi su una spiaggia
a regalarci stelle, le avevi in tasca
Era il posto giusto per dirti basto
per dirti resta
Metto una vita intera in una canzone
Sei di mattina senza fare rumore
A stare in silenzio ho sempre perso la voce
pe’ chelle comme a te me sent’ chiagnere ‘o core
Come mai
come me
se ti guardo ora sei
mare nero
Ma com’è
c’est la vie poi mi lasci
col fiato sospeso
A stare in silenzio ho sempre perso la voce
pe’ chelle comme a te me sent’ chiagnere ‘o core
È fenomenale
un male fenomenale