Joseph racconta l’incomunicabilità in un rapporto nel nuovo singolo “Cantilene” insieme a Jeson

Dopo aver pubblicato i singoli Bambino, Sottopelle e La paura non esiste, il giovane artista classe 2003 Joseph annuncia il nuovo singolo Cantilene (Island Records / Universal Music Italia) insieme a Jeson. Il brano è disponibile da venerdì 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

Prodotta da Kyv e MDM, Cantilene fotografa la fine di un rapporto a causa della mancanza di dialogo e all’incomunicabilità. Il brano nasce dalla consapevolezza di quanto sia difficile a volte esprimere il proprio dolore e dal desiderio di essere davvero ascoltati da qualcuno.

La voce di Joseph riesce a trasmettere questa sofferenza ed è accompagnata dal timbro di Jeson che arricchisce e completa la traccia.

Joseph racconta così Cantilene: «Il pezzo per me parla di mancanza di dialogo ed esprime la sensazione di chiedere aiuto a chi si ha di fronte senza venire ascoltati, quando urlando ma anche parlando a bassa voce non si riesce mai a comunicare davvero».

Jeson, invece, ci spiega: «Nell’amore come nella musica il dialogo è tutto e quando questo viene a mancare finisce la magia. Le cantilene sono tutte quelle cose che ci diciamo, a cui non crediamo, parole ripetute a memoria come preghiere che non arrivano all’orecchio e al cuore perché smettiamo di ascoltarle».

“CANTILENE”: CHI È JOSEPH

All’anagrafe Giuseppe Marra, Joseph è un giovane artista avellinese classe 2003. Coltiva la passione per il canto sin da bambino, per poi dedicarsi alla scrittura negli ultimi anni, sviluppando uno stile intimo e introspettivo radicato in sonorità e influenze urban pop.

Viene notato da Island Records che lo portano a inizio estate 2021 alla pubblicazione del brano babydontcallme seguito dall’uscita del singolo sbagli da fare. Ad aprile 2022 esce il singolo Salvare, presentato in anteprima all’Ippodromo Snai San Siro in apertura a Blanco davanti a un pubblico di 34mila persone. Nel 2024 pubblica Bambino, Sottopelle e La paura non esiste, tutti usciti per Island Records.