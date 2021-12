Joseph canta il suo sfogo cinico nel singolo “Sbagli da fare”

Sbagli da fare è il nuovo singolo del cantautore Joseph, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali dal 26 novembre 2021 per Island Records (Universal Music Italia) / Thaurus.

Joseph è il nome d’arte di Giuseppe Marra, giovanissimo artista avellinese. Classe 2003, coltiva la passione del canto sin da bambino, per poi integrarla con quella della scrittura negli ultimi anni. Così, sviluppa uno stile intimo e introspettivo radicato in sonorità e influenze urban pop.

Joseph viene notato da Thaurus e Island Records, che lo portano a inizio estate 2021 alla pubblicazione del brano Babydontcallme.

A discapito della giovane età, Joseph dimostra un’identità artistica ben definita che attinge da diversi generi e sonorità. Le sue canzoni presentano una personalissima dimensione, in cui emerge la vocalità unica dell’artista stesso e la capacità di creare linee melodiche immediatamente riconoscibili.

Il percorso di Joseph continua con il brano Sbagli da fare. A proposito della canzone, il cantautore dice: “Sbagli da fare è per me un nuovo punto di partenza, un momento di riflessione sul mio presente, sull’urgenza di essere capiti da chi ci circonda, sull’imprevedibilità del mio futuro e i suoi possibili risvolti, positivi e non. È un brano a cui tengo particolarmente, uno sfogo cinico che mi ha permesso di avere una visione più chiara delle cose“.

Per conoscere meglio l’artista, potete visitare il suo profilo Instagram.