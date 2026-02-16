Taratata, le pagelle della seconda puntata: duetti e cover, voto per voto

Taratata – Al Centro della Musica torna in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata, ancora una volta costruita attorno a duetti, cover e momenti live che provano a rimettere la musica al centro del racconto televisivo (qui per la storia delle passate edizioni). Alla conduzione Paolo Bonolis, sul palco una lineup trasversale e una platea da migliaia di persone alla ChorusLife Arena di Bergamo.
Tra accoppiate inedite, omaggi e passaggi più televisivi che musicali, la puntata offre come sempre spunti interessanti ma anche qualche scelta meno centrata. Di seguito trovate le pagelle, aggiornate in tempo reale durante la messa in onda.
La scaletta della seconda puntata
L’Articolo in aggiornamento durante la messa in onda, qui trovate gli artisti della seconda puntata.
