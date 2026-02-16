Taratata, la scaletta della seconda puntata. Sul palco anche Annalisa, Amoroso e Luca Carboni

Scaletta della seconda e ultima puntata di Taratata – Al Centro Della Musica, il format musicale condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, in onda con la seconda serata-evento lunedì 16 febbraio.

Dopo una prima puntata tra musica dal vivo, cover e duetti inediti con Biagio Antonacci, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali ed Emma protagonista assoluta a duettare con quattro artisti diversi, incarnando pienamente lo spirito del programma, nel secondo appuntamento cambiano i volti ma rimane intatto lo spirito: tutto rigorosamente dal vivo, con le band dei rispettivi artisti e nuove collaborazioni.

Questa volta al centro della scena sei nuovi protagonisti della musica italiana, tra generazioni e stili diversi e una nuova leonessa.

TARATATA: GLI ARTISTI DELLA SECONDA PUNTATA

Nella scaletta della seconda e ultima puntata di Taratata ci saranno:

Alessandra Amoroso

Annalisa

Luca Carboni

Gigi D’Alessio

Fiorella Mannoia

Negramaro

Anche in questa serata non mancheranno duetti inediti e momenti costruiti ad hoc per il palco della ChorusLife Arena di Bergamo, dove il programma è stato registrato davanti a 4.500 persone.

