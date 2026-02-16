16 Febbraio 2026
di
All Music Italia
News
16 Febbraio 2026

Taratata, la scaletta della seconda puntata. Sul palco anche Annalisa, Amoroso e Luca Carboni

Nuovi ospiti, nuovi duetti e performance live per la serata conclusiva del programma condotto da Paolo Bonolis

Artisti seconda puntata Taratata su Canale 5
Scaletta della seconda e ultima puntata di Taratata – Al Centro Della Musica, il format musicale condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, in onda con la seconda serata-evento lunedì 16 febbraio.

Dopo una prima puntata tra musica dal vivo, cover e duetti inediti con Biagio Antonacci, Elisa, Giorgia, LigabueMax Pezzali ed Emma protagonista assoluta a duettare con quattro artisti diversi, incarnando pienamente lo spirito del programma, nel secondo appuntamento cambiano i volti ma rimane intatto lo spirito: tutto rigorosamente dal vivo, con le band dei rispettivi artisti e nuove collaborazioni.

Questa volta al centro della scena sei nuovi protagonisti della musica italiana, tra generazioni e stili diversi e una nuova leonessa.

TARATATA: GLI ARTISTI DELLA SECONDA PUNTATA

Nella scaletta della seconda e ultima puntata di Taratata ci saranno:

  • Alessandra Amoroso
  • Annalisa
  • Luca Carboni
  • Gigi D’Alessio
  • Fiorella Mannoia
  • Negramaro

Anche in questa serata non mancheranno duetti inediti e momenti costruiti ad hoc per il palco della ChorusLife Arena di Bergamo, dove il programma è stato registrato davanti a 4.500 persone.

Clicca in basso su “continua” per scoprire la scaletta completa della seconda puntata di Taratata!

