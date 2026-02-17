17 Febbraio 2026
Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara

Artista per artista le schede con testo, significato, autori, editori, cover, album e tour

Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026
Festival di Sanremo 2026: testi delle canzoni e schede complete dei Big e delle Nuove Proposte.

Martedì 24 febbraio si alza il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Alla guida torna Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, per cinque serate in cui al centro restano come sempre i brani inediti: quelli che, nel giro di pochi giorni, dettano l’agenda di streaming, radio, classifiche e conversazioni social.

In queste settimane il pubblico cerca soprattutto una cosa: i testi delle canzoni di Sanremo 2026. Per questo abbiamo creato una guida unica e sempre aggiornata: qui sotto trovi l’elenco completo dei cantanti in gara con il titolo del brano e il link alla relativa scheda su AMI, dove raccogliamo (in un’unica pagina) testo, significato, autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album e informazioni su tour e partecipazioni.

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei Big in gara

Come usare questa guida

Clicca su artista e titolo per aprire la scheda completa del brano. Nelle schede trovi testo, significato, autori, editori, cover della serata duetti, info su album e tour.

Durante il Festival aggiorneremo anche con pagelle, classifiche e giorni di esibizione quando comunicati.

Sanremo 2026: testi delle canzoni delle Nuove Proposte

  • Angelica BoveMattone (in arrivo)
  • Blind, El Ma e SonikoNei miei DM (in arrivo)
  • MazzarielloManifestazione d’amore (in arrivo)
  • Nicolò FilippucciLaguna (in arrivo)

 

