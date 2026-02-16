Levante a Sanremo 2026 con “Sei tu”: testo e significato

LEVANTE è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei tu.

Di cosa parla sei tu – il significato della canzone

Nel brano Sei tu, Levante parla del desiderio di esprimere l’amore in tutte le sue forme, esplorando ogni sensazione fisica e ogni sfumatura che il cuore e il corpo riescono a comunicare. È un viaggio intenso tra emozioni, gesti e percezioni, dove l’amore diventa esperienza completa e tangibile.

Testo di “sei tu” – levante

Ah, non mi sento le gambe.

Ah, dove sono le braccia?

E mi manca il respiro,

Eppure sono viva.

Sento che sorrido

E io non l’ho deciso.

La vista mi abbandona un po’.

Cerco la mia postura,

Divento la paura.

Mi trema anche la gola,

La voce non mi trova,

Le mani che mi ingannano.

È così ci si innamora…

Fare spazio dove posto non si trova.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle,

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

Per me,

Se l’amore sei tu.

Ma ho già perso il controllo,

Non mi segue più il corpo.

E la testa che gira, mi gira,

Si gira a fissare il pensiero

Fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle,

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore…

Se l’amore sei tu.

Se l’amore sei tu.

Autori ed editori di “sei tu”

Autori: Claudia Lagona (Levante)

Compositori: Claudia Lagona (Levante)

Editori:

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Dell’amore il fallimento e altri passi di danza sarà il titolo del nuovo album di cui al momento non si conosce ancora la data di uscita.

IL TOUR

Dopo Sanremo, dopo la pubblicazione dell’album, Levante tornerà in tour e lo farà in un mix di teatri e grandi club. Di seguito le date e il calendario completo dei live in partenza il 29 aprile da Padova:

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz

Quante volte levante ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la terza partecipazione al Festival per LEVANTE

2020 – Tikibombom – 12° – BIG

2023 – Vivo – 23° – BIG

Il duetto di levante nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, LEVANTE si esibirà con GAIA sulle note di I MASCHI di Gianna Nannini.

Una scelta che omaggia un classico ironico e provocatorio, ma che, affidata a due voci femminili contemporanee, può trasformarsi in una rilettura attuale sul tema delle relazioni e degli stereotipi di genere. Resta da capire se l’interpretazione sarà fedele all’energia rock dell’originale o più personale e rielaborata.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6/10

Media voto della stampa: 6,23

Quando canta levante a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

