Levante annuncia il “Dell’amore – Club Tour 2026”: un ritorno nei club italiani

Levante tour 2026.

La cantautrice torna live nel 2026 con un tour che segna il ritorno nei club, la dimensione più intima e autentica della sua musica.

Si intitola Dell’amore – Club Tour 2026 e prenderà il via il 29 aprile da Padova per poi attraversare i principali club italiani, in un viaggio sonoro e visivo che promette emozioni vere e contatto diretto con il pubblico.

Levante – Dell’amore Club Tour 2026

Dopo il tour nei teatri del 2024 e il grande concerto evento all’Arena di Verona nel 2023, Levante torna dal vivo con uno spettacolo completamente rinnovato.

Un ritorno “a casa”, nei luoghi dove tutto è iniziato, per riscoprire quella connessione diretta e senza filtri che solo i club sanno regalare.

“Quella nei club è la dimensione dal vivo a cui da tempo desideravo tornare e che ho sempre amato: nei club più che altrove si ha la sensazione che il concerto prenda vita insieme al pubblico” – racconta la cantautrice siciliana.

Il nuovo tour sarà un percorso che attraversa tutte le sfumature dell’artista: dai grandi classici del suo repertorio alle nuove canzoni che raccontano un’evoluzione più matura, cruda e vera.

Tra queste anche i nuovi singoli MaiMai e Niente da dire, brani che anticipano una fase artistica più introspettiva ma al tempo stesso energica.

Le date del tour

Organizzato da Vivo Concerti, Dell’amore – Club Tour 2026 partirà con una data zero a Padova e toccherà alcune delle città più importanti d’Italia:

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – Data Zero

| Padova – Gran Teatro Geox – Data Zero Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

| Firenze – Teatro Cartiere Carrara Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico

| Roma – Atlantico Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della Musica

| Napoli – Casa della Musica Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

| Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon

| Bologna – Estragon Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz

Le prevendite dei biglietti apriranno venerdì 17 ottobre alle ore 14.00 in esclusiva su TicketOne e dal 21 ottobre su tutti gli store online e nei punti vendita abituali.





