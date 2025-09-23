Levante: “Niente da dire”, un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza

Testo e significato di Niente da dire, il nuovo singolo di Levante fuori dal 23 settembre per Warner Music.

La cantautrice torna con una canzone intima e potente che riflette sul valore del silenzio attivo e sul potere delle azioni rispetto alle parole.

Levante – Niente da dire: il significato del nuovo singolo

Dopo MAIMAI, Levante torna con un brano che si fa sussurro e insieme anti-manifesto. Non avere niente da dire non significa restare indifferenti, ma scegliere di esprimere tutto attraverso dettagli, gesti e presenze silenziose, che parlano più di molte parole. Un invito a staccarsi dal rumore di fondo per lasciare spazio alla sensibilità e alla consapevolezza.

Niente da dire è stato composto da Levante con Jacopo Ettorre, Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi. La produzione sottolinea il carattere essenziale e poetico del pezzo, dove vulnerabilità e forza convivono in un equilibrio costante tra malinconia e lucidità.

Il videoclip ufficiale

Online da oggi anche il video ufficiale, diretto dal collettivo Broga’s. Un bizzarro e poetico piano sequenza girato a Torino, lungo le sponde del fiume Po, in cui Levante mette in scena il senso del brano attraverso una camminata sul filo d’acqua: qui sono il corpo e lo spazio a diventare parole in movimento.

Testo Niente da dire – Levante

Non aspettarmi, no

Non torno a casa per cena

Mi mangio i gomiti da sola

Cerco un problema che non c’era

Forse è solo un giorno no

O è solo un giorno

O sono quelli sommati

Che si sono fatti metri e ci hanno allontanati

Sei così invisibile

Qui tra i miei pensieri

Ed è strano ma in effetti non ho niente da dire

Ferme sulla lingua

Le mie parole si sciolgono nel nulla

Chissà perché

E scusa non vorrei nemmeno farti soffrire

Non so fare finta

Le mie parole si sciolgono nel nulla

Chissà perché

Stare lontano un po’

Magari darsi la schiena

Capire poi cosa si prova

Quando il silenzio della sera

Forse me ne pentirò

Se poi ti perderò

Che ci sentiamo legati

E poi alla fine siamo solo aggrovigliati

È così difficile

Lasciarsi andare nell’invisibile

Di un bel finale

Ed è strano ma in effetti non ho niente da dire

Ferme sulla lingua

Le mie parole si sciolgono nel nulla

Chissà perché

E scusa non vorrei nemmeno farti soffrire

Non so fare finta

Le mie parole si sciolgono nel nulla

Chissà perché

Proviamo a fare un passo di danza

Io di qua, tu di là

Ci sembrerà di stare meno male

Se ci cantiamo un tenero addio su questa musica

Su questa musica

Ed è strano ma in effetti non ho niente da dire

Ferme sulla lingua

Le mie parole si sciolgono nel nulla

Chissà perché

E scusa non vorrei nemmeno farti soffrire

Non so fare finta

Le mie parole si sciolgono nel nulla

Chissà perché