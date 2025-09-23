Levante: “Niente da dire”, un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza

Testo e significato di Niente da dire, il nuovo singolo di Levante fuori dal 23 settembre per Warner Music.
La cantautrice torna con una canzone intima e potente che riflette sul valore del silenzio attivo e sul potere delle azioni rispetto alle parole.
Levante – Niente da dire: il significato del nuovo singolo
Dopo MAIMAI, Levante torna con un brano che si fa sussurro e insieme anti-manifesto. Non avere niente da dire non significa restare indifferenti, ma scegliere di esprimere tutto attraverso dettagli, gesti e presenze silenziose, che parlano più di molte parole. Un invito a staccarsi dal rumore di fondo per lasciare spazio alla sensibilità e alla consapevolezza.
Niente da dire è stato composto da Levante con Jacopo Ettorre, Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi. La produzione sottolinea il carattere essenziale e poetico del pezzo, dove vulnerabilità e forza convivono in un equilibrio costante tra malinconia e lucidità.
Il videoclip ufficiale
Online da oggi anche il video ufficiale, diretto dal collettivo Broga’s. Un bizzarro e poetico piano sequenza girato a Torino, lungo le sponde del fiume Po, in cui Levante mette in scena il senso del brano attraverso una camminata sul filo d’acqua: qui sono il corpo e lo spazio a diventare parole in movimento.
Testo Niente da dire – Levante
Non aspettarmi, no
Non torno a casa per cena
Mi mangio i gomiti da sola
Cerco un problema che non c’era
Forse è solo un giorno no
O è solo un giorno
O sono quelli sommati
Che si sono fatti metri e ci hanno allontanati
Sei così invisibile
Qui tra i miei pensieri
Ed è strano ma in effetti non ho niente da dire
Ferme sulla lingua
Le mie parole si sciolgono nel nulla
Chissà perché
E scusa non vorrei nemmeno farti soffrire
Non so fare finta
Le mie parole si sciolgono nel nulla
Chissà perché
Stare lontano un po’
Magari darsi la schiena
Capire poi cosa si prova
Quando il silenzio della sera
Forse me ne pentirò
Se poi ti perderò
Che ci sentiamo legati
E poi alla fine siamo solo aggrovigliati
È così difficile
Lasciarsi andare nell’invisibile
Di un bel finale
Ed è strano ma in effetti non ho niente da dire
Ferme sulla lingua
Le mie parole si sciolgono nel nulla
Chissà perché
E scusa non vorrei nemmeno farti soffrire
Non so fare finta
Le mie parole si sciolgono nel nulla
Chissà perché
Proviamo a fare un passo di danza
Io di qua, tu di là
Ci sembrerà di stare meno male
Se ci cantiamo un tenero addio su questa musica
Su questa musica
Ed è strano ma in effetti non ho niente da dire
Ferme sulla lingua
Le mie parole si sciolgono nel nulla
Chissà perché
E scusa non vorrei nemmeno farti soffrire
Non so fare finta
Le mie parole si sciolgono nel nulla
Chissà perché
