Levante spegne 38 candeline e annuncia l’uscita del nuovo singolo “MAIMAI”

Levante, MAIMAI: significato del testo del nuovo singolo

Nel giorno del suo 38° compleanno Levante unisce la sua scrittura ironica ad un ritmo coinvolgente e annuncia l’uscita del nuovo singolo MAIMAI, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 6 giugno.

“Grazie infinite dell’amore. L’amore, ogni giorno che passa, è per me la cosa più importante.

Arrivo a questi 38 con una consapevolezza enorme su chi sono, sulle cose che desidero e sulle cose che non voglio più… eppure, so che domani sarà diverso”, ha scritto la cantautrice sui propri canali social.

Poi, ha aggiunto: “Viva la vita, viva la gratitudine di chi è in vita e agisce nell’amore. Voi siete un grandissimo regalo e io vi restituisco le mie parole, la mia voce e un’altra bella risata. Arriva il 6 giugno 2025. Non vi dimenticherò MAIMAI“.

LEVANTE, “MAIMAI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

MAIMAI descrive il momento esatto in cui cala definitivamente il sipario su una storia d’amore ed è la ricetta giusta per tutte quelle persone che hanno ancora un ultimo piatto per l’ex… da servire freddo e col sorriso sulle labbra.

“La festa non è finita finché non è stata servita l’ultima fetta di torta e questa è la ricetta giusta per cucinare il dolce più amaro”.

TESTO DEL BRANO

Il testo di MAIMAI sarà disponibile a partire da venerdì 6 giugno.

LEVANTE, “MAIMAI”

MAIMAI arriva a poco più di tre mesi dall’uscita di Follemente (Warner Music), brano scelto come colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese che vanta già oltre 600 mila stream su Spotify, dove la cantautrice conta quasi 213 mila ascoltatori unici mensili.

Foto di copertina a cura di Giacomo Triglia