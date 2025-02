“Follemente”: il nuovo singolo di Levante per il film di Paolo Genovese

Levante – Follemente: testo e significato del brano della colonna sonora del film di Paolo Genovese.

Levante torna a prestare la sua voce e la sua musica al cinema con “Follemente, brano scelto come colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese, in uscita nelle sale dal 20 febbraio. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 21 febbraio per Warner Music.

“Follemente” di Levante: il significato della testo

Follemente è un brano che esplora la complessità della mente umana e le sue contraddizioni, in perfetta sintonia con il concept del film di Paolo Genovese. Attraverso il testo, Levante racconta il continuo conflitto tra razionalità e istinto, tra ciò che il cuore desidera e ciò che la mente impone.

Con il suo stile inconfondibile, l’artista siciliana dipinge un viaggio emotivo fatto di incertezze e decisioni impulsive, proprio come accade ai protagonisti del film. Il brano si muove tra suoni evocativi e un testo che esprime la dualità dei sentimenti, facendo emergere le sfumature più intime dell’animo umano.

Il ritorno di Levante nella musica per il cinema

Non è la prima volta che Levante lega la sua musica al grande schermo. Dopo aver scritto l’intera colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati nel 2023, l’artista torna con un brano che arricchisce il mondo narrativo di Follemente, confermandosi tra le voci più versatili del panorama italiano.

Diretto da Paolo Genovese, Follemente è una commedia romantica che porta lo spettatore all’interno della mente dei protagonisti, svelando i loro pensieri più profondi e le loro incertezze durante un primo appuntamento.

levante follemente testo

Levante

E d’improvviso ha preso fuoco il cielo

Mi scuoto il corpo, sogno, è tutto vero

La voce inciampa e perde le parole

Già, tu chi sei, perché proprio l’amore?

Perché proprio l’amore?

E ti ho sorriso e non ti conoscevo

Tieni le chiavi, questo è il mio universo

Scusa il disordine, vado via spesso

Rimetti a posto se ti senti perso

Ma io domani non credo che

Arrivi domani, non credo che

Non ci sarò mai, non credo che

Ci sarà un noi

Ah, se avessi solo un po’ del tuo coraggio

Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai

Ah, se questa è la misura del tuo abbraccio

Dovrò follemente scegliere di andare via da noi

Sei l’imprevisto che io non volevo

L’apparizione in viaggio nel deserto

Vorrei nascondermi ma non ho scampo

È solo un bacio il prezzo del riscatto

E ti ho sorriso mentre ti perdevo

Dammi le chiavi, dammi il mio universo

Conservo il cuore, tu tieniti il resto

E non cercare in ogni cosa il senso

Sai io domani non credo che ci sarò

Ma io non credo che arriverò mai

Non credo che ci sarà un noi

Ah, se avessi solo un po’ del tuo coraggio

Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai

Ah, se questa è la misura del tuo abbraccio

Dovrò follemente scegliere di andare via da noi

Follemente

Follemente

Via da noi

Prima o poi