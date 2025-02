LEVANTE: firma “Follemente” brano contenuto nella colonna sonora del nuovo film di Paolo Genovese

Reduce dalla pubblicazione, lo scorso novembre, del suo ultimo libro, e in attesa di notizie sul nuovo disco, LEVANTE ha firmato Follemente, il brano contenuto nella colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese in uscita il 20 febbraio.

Per la cantautrice non si tratta della prima collaborazione con il mondo del cinema, Levante ha infatti vinto nel 2023 il Premio Venice per la colonna sonora di Romantiche di Pilar Fogliati.

Follemente : il nuovo film di Paolo Genovese

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria, Follemente è una produzione LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP, con RAI CINEMA, in collaborazione con DISNEY+, in associazione con VICE PICTURES.

Questa la sinossi del film.

La nostra mente è un posto molto affollato: siamo tutti pluriabitati con tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente?

Follemente è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale.

Levante, da follemente al nuovo disco

Al momento non ci sono ancora notizie sull’uscita del nuovo disco di Levante. L’ultimo, Opera viva, risale al 2023 in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. A maggio 2024 è stato invece celebrato uno dei suoi album più importanti con Manuale Distruzione – Dieci anni dopo.

Sempre nel 2024 è stato pubblicato Ti porterai lontano, canzone scritta dalla cantautrice e cantata da Laura Pausini.