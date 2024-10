Laura Pausini pubblica a sorpresa “Ti porterai lontano”, brano dedicato alla sorella Silvia e scritto da Levante

Laura Pausini Ti porterai lontano testo e significato.

Laura Pausini, attualmente impegnata a promuovere in radio il nuovo singolo, “Ciao“, ha sorpreso tutti rilasciando a sorpresa un nuovo brano, “Ti porterai lontano“, scritto da Levante.

Pubblicata il 2 ottobre 2024 su tutte le piattaforme digitali, la canzone è stata prodotta da Andro.

Laura Pausini ti porterai lontano significato del brano

Il nuovo brano, quasi acustico, è un pezzo emozionante che va ad arricchire la tracklist dell’ultimo album della cantante, “Anime parallele“.

In un post sui social, Laura ha raccontato la nascita del brano, rivelando l’emozione provata quando Levante le inviò la versione piano e voce della canzone nel giorno del compleanno di sua sorella Silvia:

“Il 25 gennaio 2019, mentre scrivevo un post di auguri per mia sorella, Levante mi inviò una canzone che parlava del mio amore per lei. Ascoltandola, ho pianto di emozione. È una delle canzoni più belle che io abbia mai interpretato. Vi invito ad ascoltarla, si chiama ‘Ti porterai lontano’.”

Anche Levante ha condiviso il suo pensiero sui social, ricordando l’emozione di quel momento:

“Il giorno in cui ho consegnato il brano, era il compleanno di Silvia, la sorella di Laura. Non smettevamo di commuoverci. Ho immaginato Laura potente in quel ritornello, nella richiesta che si fa a chi si ama profondamente: ‘Giurami che ti vorrai sempre bene’.”

Laura Pausini Ti porterai lontano testo

Lacrima

Se non mi vedi sto scorrendo lungo il bordo dei tuoi occhi

adesso libera

come quel vento che ti spettina i capelli

Mentre spicchi il volo via di qua

ti guardo prendere il respiro per tuffarti in mezzo al mondo

non sei piccola

per sempre piccola

Anima

sei mia per sempre anche distante tu sei sangue del mio sangue

la felicità

che ti accompagni per le strade che decidi di percorrere

ti aspetto qua

mia sempre piccola

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio dei tuoi desideri

dai calci ai tristi pensieri

giurami che ti porterai lontano

da tutto il male e se ti perdi, giura

di ritrovare la via del ritorno

Capita

che cambi pelle come cadono le foglie come accade per la verità

l’unica arma che ferisce per far bene

per favore tu non perderla

mia grande piccola

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio dei tuoi desideri

dai calci ai tristi pensieri

giurami che ti porterai lontano

da tutto il male e se ti perdi, giura

di ritrovare la via del ritorno

Giurami che ti vorrei sempre bene

che avrai il coraggio di ricominciare

se quel che ami scompare

giurami che ti porterai lontano

da tutto il male e se ti perdi, giura

di ritrovarti per averne cura

Nella foto di copertina Laura Pausini, il presidente di Warner Music Italy, Pico Cibelli, e Levante