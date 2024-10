Levante presenta “Opera Quotidiana”, un gioco in bilico tra letteratura e arti visive

Con un post pubblicato sui social Levante ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro, Opera Quotidiana (Rizzoli), in uscita il 19 novembre (qui il pre-order).

“Sono trascorsi oltre due anni (730 giorni per la precisione) e un’infinità di quotidiani (4.000). Sono sprofondata nelle notizie dal mondo, le ho ritagliate, mescolate, reinventate. Ogni giorno. Sono stati tempi lunghi, in cui ho invaso i miei luoghi di parole, cambiando lo spazio e la forma del dolore che raccontavano in poesie sull’altrove. Sono poi nati anche dei dipinti. E sono rinata anch’io. Ecco la mia ennesima vita”.

Il libro è un esperimento inedito, una sorta di diario unico e appassionato, frutto di un lavoro artigianale, in cui Levante racconta – attraverso poesie, disegni e pensieri – il cuore che batte dentro ogni giornata e i momenti che, come rintocchi, scandiscono il suo tempo e, in fondo, anche quello di ognuno di noi.

Dall’alba al tramonto, queste pagine non sono dunque altro che un gioco in bilico tra letteratura e arti visive, ma anche – e soprattutto – l’espressione di una creatività che si vuole esprimere lontano dal feroce richiamo degli schermi e del digitale, trasformandosi in un invito alla meraviglia che, attraverso il gesto libero dell’arte, ci regala un rimedio per silenziare il rumore di fondo del quotidiano.