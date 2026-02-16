Serena Brancale a Sanremo 2026 con “Qui con me”: testo e significato

Serena Brancale è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Qui con me.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla “Qui con me” – il significato della canzone

Nel brano Qui con me, Serena Brancale parla di “una lettera alla persona più importante della mia vita, quella a cui affido la parte più autentica di me: i pensieri più sinceri, le emozioni più profonde, i segreti che custodisco nel cuore e che solo lei può comprendere”.

Testo di “Qui con me” – Serena Brancale

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Qui con me”

Autori: Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo

Compositori: Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131

Editori: Isola degli artisti di Carlo Avarello

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non si conosce nè il nome nè la data di uscita del prossimo album.

IL TOUR

Al momento non sono note le date del prossimo tour dell’artista.

Quante volte Serena Brancale ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la terza partecipazione al Festival per Serena Brancale.

2015 – Galleggiare – non finalista – Giovani

2025 – Anema e core – 24° – BIG

Il duetto di Serena Brancale nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Serena Brancale si esibirà con Gregory Porter e Delia sulle note di Besame mucho di Consuelo Velázquez.

Brano composto nel 1940 da Consuelo Velázquez che nel 1999 fu riconosciuto come il brano in spagnolo più cantato, registrato e forse più tradotto in altre lingue. Molteplici, infatti, le interpretazioni negli anni.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 8/10

Media voto della stampa: 6,88

Quando canta Serena Brancale a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

Immagine di copertina di Thom Rever