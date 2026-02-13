Tredici Pietro a Sanremo 2026 con “Uomo che cade”: testo e significato

Tredici Pietro è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Uomo che cade – il significato della canzone

Nel brano Uomo che cade, Tredici Pietro racconta il percorso della vita come un movimento continuo, fatto di ricerca, cadute e ripartenze. Il brano esplora la naturale ricerca dell’essere umano, quella spinta a non accontentarsi mai e a rimettersi costantemente in gioco, cadendo e ricominciando in un ciclo che è parte integrante dell’esistenza.

Il brano fonde influenze hip hop, R’n’B e cantautorali, dando vita a un arrangiamento dal groove raffinato. Le strofe, costruite su accordi intensi dal gusto retrò, si alternano a un ritornello aperto e luminoso, capace di evocare una leggerezza che amplifica il tema profondo del brano.

Testo di “Uomo che cade” – Tredici Pietro

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Uomo che cade”

Autori: Pietro Morandi, Antonino Dimartino

Compositori: Antonino Dimartino, Marco Spaggiari

Editori:

Prodotto da: Vanegas con co-produzione: Giovanni Pallotti Add-prod: Fudasca, Sedd, Montesacro

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Venerdì 27 febbraio esce NON GUARDARE + GIÙ (Sony / Epic), l’edizione speciale dell’ultimo album di NON GUARDARE GIÙ pubblicato lo scorso aprile.

La nuova versione deluxe include, oltre alle tracce originali, il brano LA FRETTA e l’inedito UOMO CHE CADE.

IL TOUR

Al momento non è ancora stato annunciato il tour dell’artista.

Quante volte Tredici Pietro ha partecipato a Sanremo?

Per il cantautore si tratta della prima partecipazione al Festival di Sanremo.

Il duetto di Tredici Pietro nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Tredici Pietro si esibirà con Galeffi, Fudasca & band sulle note di VITA di Lucio Dalla e Gianni Morandi. Morandi, per i pochi che non lo sapessero, è il padre di Tredici Pietro.

Il brano del 1988 è stato scritto da Mogol e Mario Lavezzi ed è un inno all’ottimismo e alla resilienza, che invita a guardare avanti nonostante le difficoltà.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 7/10

Media voto della stampa: 6,52

Quando canta Tredici Pietro a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.